Τη στήριξη της Ελλάδος στην ενταξιακή προοπτική των κρατών της Δυτικής Βαλκανικής επανέλαβε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση, που είχε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου Milojko Spajić. Από την πλευρά του, ο κ. Spajic χαρακτήρισε τη χώρα μας στρατηγικό σύμμαχο του Μαυροβουνίου.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, ιδιαίτερα στον τομέα της οικονομίας και των επενδύσεων. Άλλωστε ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον ομόλογό του για την πρόοδο που έχει πετύχει το Μαυροβούνιο προς την κατεύθυνση αυτή τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να παρέχει τεχνογνωσία και κάθε βοήθεια στο Μαυροβούνιο για να στηρίξει την πρόοδο αυτή που είναι σημαντική τόσο για το Μαυροβούνιο όσο και για την ευρύτερη ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Ακολουθούν οι εισαγωγικές τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Milojko Spajić.

Κυριάκος Μητσοτάκης

«Χαίρομαι που σας γνωρίζω, κ. πρωθυπουργέ. Είναι μεγάλη χαρά που σας υποδέχομαι. Δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να παραστώ στους Δελφούς φέτος, καθώς θα ταξιδεύω αύριο. Είναι χαρά μου που σας συναντώ, ώστε να κάνουμε έναν απολογισμό της προόδου που έχει σημειωθεί στις διμερείς μας σχέσεις τα τελευταία χρόνια και καταλαβαίνω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα όσον αφορά στην οικονομική συνεργασία. Και να σας συγχαρώ για τη δέσμευσή σας να εφαρμόσετε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να έρθετε πιο κοντά στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Έχετε σημειώσει μεγάλη πρόοδο και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να αναγνωριστεί και εμείς θα συνεχίσουμε να σας υποστηρίζουμε σε αυτή την πορεία. Ξέρουμε ότι είναι περίπλοκο και δύσκολο, αλλά βλέπουμε εσάς και τη χώρα σας ως ένα θετικό παράδειγμα στα Δυτικά Βαλκάνια όσον αφορά στην τήρηση των δεσμεύσεών σας και πιστεύω ότι η επιτυχία σας αποτελεί ευρύτερη επιτυχία για τα Δυτικά Βαλκάνια. Και πάλι, καλώς ήρθατε».

Milojko Spajić

«Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτή την τόσο θερμή υποδοχή. Εμείς, οι Μαυροβούνιοι, νιώθουμε πραγματικά σαν στο σπίτι μας στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στην Ελλάδα. Νιώθουμε ότι έχουμε κοινούς δεσμούς, πολιτιστικούς, ιστορικούς και σε άλλους τομείς.

Θεωρώ την Ελλάδα στρατηγικό σύμμαχο για το Μαυροβούνιο. Είναι μία χώρα με την οποία μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και θέλουμε να συνεργαστούμε στο πεδίο του εμπορίου. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για εμένα. Εστιάζω πολύ στην οικονομία και την οικονομική ανάπτυξη του Μαυροβουνίου. Είναι ένα από τα πρωταρχικά θέματα για τα οποία βρισκόμαστε εδώ».

Πηγή: skai.gr

