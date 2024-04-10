ΣΥΡΙΖΑ: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ»

Kαταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα που έχουν εξαγγελθεί, ενώ επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση «για την υποβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων» και την καλεί να προβεί στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει πως το κόμμα «καταδικάζει απερίφραστα την προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, στην οποία ευθέως, αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επί των νησιών του Αιγαίου» και προσθέτει: «Η απαράδεκτη ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, παραβιάζει εκ νέου το πνεύμα και το γράμμα της Διακήρυξης των Αθηνών και ακολουθεί την πάγια τουρκική τακτική περί επιλεκτικής ερμηνείας των διεθνών συνθηκών και του διεθνούς δικαίου και υπονομεύει την προώθηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων».

Ακολούθως στρέφει τα πυρά του στην κυβέρνηση στην οποία καταλογίζει ότι «ακολουθώντας το δόγμα της υποβάθμισης των τουρκικών προκλήσεων, συνεχίζει την επικοινωνιακή, μικροπολιτική διαχείριση των ελληνοτουρκικών, όπως προκύπτει και από τη σχεδόν απολογητική ανακοίνωση - απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών στην τουρκική πλευρά».

Κλείνοντας καλεί την κυβέρνηση, «να προβεί άμεσα στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες απέναντι στη νέα αυτή τουρκική πρόκληση και να καταστήσει σαφές στη γείτονα ότι τέτοιες απαράδεκτες και εμπρηστικές δηλώσεις επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις». «Κυρίως καλούμε την κυβέρνηση να προωθήσει μια συγκροτημένη εθνική στρατηγική στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο πλαίσιο προτάσεων που έχουμε καταθέσει, αντί να τις διαχειρίζεται με μικροπολιτική, επικοινωνιακή λογική και το βλέμμα στα εσωκομματικά της», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Δήλωση Ευάγγελου Αποστολάκη

Η Κυβέρνηση θα πρέπει να πράξει άμεσα τα δέοντα, δια της διπλωματικής οδού, με στόχο να βάλει ένα φρένο στην τουρκική προκλητικότητα, η οποία ναι μεν δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς παραμένει διαχρονική πολιτική τακτική της γείτονος, έρχεται όμως σε ευθεία αντίθεση με τα όσα συμφωνήθηκαν και αποτυπώθηκαν στη Διακήρυξη των Αθηνών, την 7η Δεκεμβρίου 2023. Η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών στρέφεται κατά της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, δυναμιτίζει ξανά τις προσπάθειες δημιουργίας διαλόγου με την γείτονα και αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι αναντίρρητη η ανάγκη, η εθνική μας στρατηγική να βασίζεται και να ακολουθεί με σταθερότητα ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο θα περιβάλλεται από την απαιτούμενη διακομματική συναίνεση.

Πηγή: skai.gr

