«Η υγεία, το επιτελικό κράτος και το λειτουργικό κράτος, δεν γίνονται με το φιλότιμο των Ελλήνων, των εργαζομένων», ανέφερε από το Ρέθυμνο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο του νομού και άκουσε τα προβλήματα των εργαζομένων.

«Τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους, αλλά αφορούν ολόκληρη την κοινωνία, ασθενείς και επισκέπτες του νοσοκομείου, που αντιμετωπίζουν τεράστιες καθυστερήσεις, τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, την ίδια ώρα που το προσωπικό που εργάζεται, εργάζεται με επισφάλεια» είπε ο κ. Κασσελάκης, επισημαίνοντας ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι «θέμα πολιτικών προτεραιοτήτων, είναι το πώς διανέμονται οι πόροι του κράτους και φυσικά ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. Και βέβαια είναι ξεκάθαρο, όπως φαίνεται και από τις συμβάσεις που πραγματοποιούν, είναι ξεκάθαρο, ότι επιδιώκουν να ιδιωτικοποιήσουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό το βλέπουμε και με την αναποτελεσματικότητα στα απογευματινά χειρουργεία. Εμείς έχουμε μία τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Ο Παύλος Πολάκης με την ομάδα του υπουργείου Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω μνημονίων κατάφερε να κάνει τεράστιο έργο το οποίο αυτή τη στιγμή αποδομείται από τον αρμόδιο υπουργό Υγείας».

Όπως ανέφερε ο κ. Πολάκης, ο οποίος συνόδευε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κατά την επίσκεψη του στο νοσηλευτικό ίδρυμα, «το νοσοκομείο Ρεθύμνου, μέσα στα μνημονιακά χρόνια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το στήριξε πολύ. Παραλάβαμε 4,5 εκατ. χρηματοδότηση και το παραδώσαμε με 7,5 εκατ. Το παραλάβαμε με αρκετά εκατομμύρια χρέη και το παραδώσαμε με περίπου 4 ή 5 εκατ. ταμειακό απόθεμα», «ενισχυμένο επίσης με 80, περίπου, άτομα προσωπικό όλων των συμβάσεων, διότι τότε δεν είχαμε τη δυνατότητα να προσλαμβάνουμε μόνο μόνιμο προσωπικό. Και βέβαια με πολύ χρηματοδότηση και αρκετό εξοπλισμό σε χειρουργεία, κλιβάνους, γεννήτρια οξυγόνου, τμήμα τεχνητού νεφρού, μαγνητικό τομογράφο, τις σωληνώσεις του ζεστού νερού, γαστροσκόπια, ενδοσκόπια, πολλά μηχανήματα για τα χειρουργεία που στήριξαν το νοσοκομείο και που πέρασε κάποια φάση, που ενώ τα χρόνια ήταν δύσκολα λειτούργησε με επάρκεια και βελτίωση των υπηρεσιών του. Από κει και πέρα ξεκίνησε μία διαδικασία που πετραδάκι-πετραδάκι, σοβά το σοβά, τούβλο το τούβλο, εδώ και κάποια χρόνια να έχει φτάσει ένα κρίσιμο όριο σημείο λειτουργίας, σε κρίσιμες ειδικότητες που δεν υπάρχουν γιατροί και αυτό δημιουργεί κρίσιμες καταστάσεις, ειδικά ενόψει της τουριστικής περιόδου που ο πληθυσμός στο νομό Ρεθύμνου διπλασιάζεται. Όλα είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Η κυβέρνηση αυτή δεν την έχει και στόχος είναι να σπρώξουν τον κόσμο στην ιδιωτική πρωτοβουλία» είπε ο κ. Πολάκης.

Απευθυνόμενος στους εργαζόμενους, ο κ. Κασσελάκης είπε: «Ο δικός σας ρόλος είναι να κοινοποιείται τα προβλήματα και τα ζητήματα και εμείς, ο δικός μας ρόλος είναι, θεσμικά να τους δίνουμε το έξτρα σπρώξιμο που χρειάζονται». Από τη πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των γιατρών παρέδωσαν στον κ. Κασσελάκη στοιχεία για τη λειτουργία του νοσοκομείου, του εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την υποστελέχωση, αλλά και για τις παραιτήσεις των ιατρών, που το τελευταίο διάστημα, όπως ανέφεραν, ολοένα και αυξάνονται. Μάλιστα, ο κ. Κασσελάκης εξέφρασε την απογοήτευσή του όταν τον ενημέρωσε ο πρόεδρος των γιατρών του νοσοκομείου έμαθε από τον πρόεδρο των γιατρών του νοσοκομείου Γιάννη Σαριδάκη, ότι οι διακομιδές ασθενών γίνονται από ανειδίκευτους γιατρούς λόγω έλλειψης προσωπικού. Όπως είπε ο κ. Σαριδάκης, «η κατάσταση που βιώνουμε είναι εφιαλτική, με ουσιαστική διάλυση των βασικών τμημάτων και την υποστελέχωση, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να αντιμετωπιστεί ο αυξημένος φόρτος των επισκεπτών. Η κατάσταση αυτή δυσφημεί το Ρέθυμνο, τη δημόσια υγεία… το αποτύπωμα αυτής της κρίσης είναι πολύ πιο έντονο με ασθενείς να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα, από το να εξασφαλίσουν ένα απλό παραπεμπτικό μέχρι πιο σύνθετα προβλήματα, που αφορούν τους καρκινοπαθείς που υφίστανται μία ταλαιπωρία, έναν Γολγοθά. Οι καταστάσεις στο νοσοκομείο Ρεθύμνου είναι απάνθρωπες, τραγικές, τριτοκοσμικές».

Αναφερόμενος στο περιστατικό με την ηλικιωμένη γυναίκα στα Χανιά η οποία ανέφερε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με αναμονές και η εξυπηρέτηση στο νοσοκομείο Χανίων είναι πολύ καλή, ο κ. Κασσελάκης είπε «είμαι ξεκάθαρος, δεν επιθυμώ κακά μαντάτα για την υγεία των Ελλήνων, μακάρι να έχουμε καλά παραδείγματα και πολλά καλά για την εξυπηρέτηση και την υγεία και για τμήματα και παραρτήματα που λειτουργούν. Δεν προσδοκώ σε παράπονα και ειδήσεις καταστροφής. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή που περιγράφεται σήμερα εδώ. Το σύστημα υγείας για τον πολίτη δεν λειτουργεί και εσείς εργάζεστε με επισφάλεια, οπότε ούτε το ένα δουλεύει ούτε το άλλο δουλεύει. Δεν πρέπει να συμπεριφέρονται από πλευράς της κυβέρνησης στον Έλληνα πολίτη σαν είναι πρόβατο που το ταΐζουν ότι νάναι και δεν καταλαβαίνει. Χρειάζεται σεβασμός στο πολίτη και μάλιστα αν σκεφτεί κανείς πως την ίδια ώρα υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Στον ιδιωτικό τομέα πληρώνονται με 13ο και 14ο μισθό, ενώ στο δημόσιο δεν υπάρχει. Όταν θα έχουμε την τιμή να κυβερνήσουμε τον τόπο, θα είμαστε η κυβέρνηση που θα σας έχει όλους τους εργαζόμενους στην υγεία, στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη σκέψη. Θα ανταμείψουμε το λειτούργημα σας. Το λέω ολόψυχα. Συνεχίστε και να είστε σίγουροι ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες».

Ο διοικητής του νοσοκομείου κ. Μαρκάκης, ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για τα προβλήματα που υπάρχουν, όπως το πρόβλημα με τις αποχωρήσεις γιατρών αλλά και για την πρόοδο που υπάρχει σχετικά με τις αναβαθμίσεις σε διάφορους τομείς στο νοσοκομείου. Τον ενημέρωσε για την ενεργειακή αναβάθμιση, για την επέκταση του κτιρίου και για την ενεργειακή αυτονόμηση κατά 60% των νοσηλευτικού ιδρύματος. Ο κ. Κασσελάκης τέλος, δεσμεύτηκε για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζομένων στην υγεία.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συνοδευόμενος από τον Ευάγγελο Αποστολάκη, τον Παύλο Πολάκη και στελέχη του κόμματος, βρέθηκε στην παλιά πόλη, συνομίλησε με πολίτες, με νέους και καταστηματάρχες, επικοινώνησε τη δυναμική που αναπτύσσεται, όπως είπε, στο κόμμα, ενώ δέχτηκε προσωπικά δώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

