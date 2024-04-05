Λογαριασμός
ΠΑΣΟΚ: Προκλητικό ο ΣΥΡΙΖΑ να δίνει «νομικές συμβουλές»

«Όταν ο κ. Ανδρουλάκης αγωνιζόταν για την αποκάλυψη της αλήθειας, ο υποψήφιος υπουργός του κ. Μητσοτάκη ασχολιόταν με τις επιχειρήσεις του στο Delaware», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση ο «χαρτοπόλεμος» ανακοινώσεων μεταξύ των κομμάτων με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου περί αντισυνταγματικότητας του νόμου του 2021 για τις υποκλοπές.

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ με νέα ανακοίνωση, αναφέροντας χαρακτηριστικά: 

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίζει να δίνει “νομικές συμβουλές” στο ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης πιάστηκε να παραβιάζει τον νόμο για το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων, που έφερε το κόμμα που ηγείται. 

Άλλωστε, την εποχή του σκανδάλου των υποκλοπών, όταν ο κ. Ανδρουλάκης αγωνιζόταν για την αποκάλυψη της αλήθειας, ο κ. Κασσελάκης ασχολιόταν με τις επιχειρήσεις του στον φορολογικό παράδεισο του Delaware και ήταν υποψήφιος Υπουργός του κ. Μητσοτάκη. 

Άραγε, σε ποιους αγώνες του Προέδρου του αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ;».

