Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση ο «χαρτοπόλεμος» ανακοινώσεων μεταξύ των κομμάτων με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου περί αντισυνταγματικότητας του νόμου του 2021 για τις υποκλοπές.

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ με νέα ανακοίνωση, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίζει να δίνει “νομικές συμβουλές” στο ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης πιάστηκε να παραβιάζει τον νόμο για το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων, που έφερε το κόμμα που ηγείται.

Άλλωστε, την εποχή του σκανδάλου των υποκλοπών, όταν ο κ. Ανδρουλάκης αγωνιζόταν για την αποκάλυψη της αλήθειας, ο κ. Κασσελάκης ασχολιόταν με τις επιχειρήσεις του στον φορολογικό παράδεισο του Delaware και ήταν υποψήφιος Υπουργός του κ. Μητσοτάκη.

Άραγε, σε ποιους αγώνες του Προέδρου του αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ;».

Πηγή: skai.gr

