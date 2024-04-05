«Εμείς, οι "Σπαρτιάτες" υφιστάμεθα μια δίωξη, και ποινική, όπως κανένα άλλο κοινοβουλευτικό κόμμα. Είμαστε σε άτυπη ομηρία. Δεν έχω κατηγορήσει ποτέ κανέναν βουλευτή του κόμματός μας, ενώ τους στηρίζω και θα τους στηρίξω μέχρι τέλους», τόνισε ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών», Βασίλης Στίγκας, σε σημερινή συνέντευξή του για την παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κ. Αδειλίνη, για άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 11 βουλευτών του κόμματος, για το αδίκημα της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος.

Ο κ. Στίγκας υποστήριξε ακόμη, μεταξύ άλλων, ότι το Εκλογοδικείο δεν είναι αρμόδιο για να κρίνει τις ενστάσεις κατά των «Σπαρτιατών», ενώ ισχυρίστηκε: «Εμείς, δεν έχουμε εξαπατήσει τον ελληνικό λαό, όπως άλλοι πολιτικοί αρχηγοί».

