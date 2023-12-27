Σακελλαροπούλου για το θάνατο του αστυνομικού: «Σήμερα θρηνούμε ένα ακόμη θύμα της οπαδικής βίας»

Σε συλλυπητήριο μήνυμά της για το χαμό του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου υπογραμμίζει: «Σήμερα θρηνούμε ένα ακόμη θύμα της οπαδικής βίας, του παράλογου φανατισμού, της έξαλλης επιθετικότητας, της φονικής βαρβαρότητας, που με ανησυχητική συχνότητα εκδηλώνονται με αφορμή τις αθλητικές αναμετρήσεις, εντός και κυρίως εκτός γηπέδων».

Και συνεχίζει, «ένα νέο παιδί, ο αστυνομικός Γιώργος Λυγγερίδης, ο οποίος τραυματίσθηκε σοβαρά ενώ εκτελούσε τα καθήκοντά του, δεν μπόρεσε τελικά, αν και πάλεψε μέρες, να διαφύγει το μοιραίο. Το "ως εδώ", που αρκετό καιρό τώρα δονεί την κοινωνία μας, ας σημάνει το τέλος της ανοχής απέναντι στις εγκληματικές συμπεριφορές όσων ασυνείδητων μετατρέπουν τους αγώνες σε παγίδες θανάτου».

