Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα αποχαιρετά με θλίψη τον μεγάλο φιλέλληνα Ζακ Ντελόρ

«Ο Ζακ Ντελόρ ήταν μία αληθινά ηγετική φυσιογνωμία που δούλεψε με όραμα για την ευρωπαϊκή ιδέα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών

Γιώργος Γεραπετρίτης

«Η Ελλάδα αποχαιρετά με θλίψη έναν μεγάλο Ευρωπαίο και φιλέλληνα, τον Ζακ Ντελόρ, τον οραματιστή που σφράγισε με το έργο του την ιστορία και την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αποτίοντας φόρο τιμής στον σπουδαίο Γάλλο πολιτική που απεβίωσε σε ηλικία 98 ετών.

«Από τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1985 έως το 1995, ο Ζακ Ντελόρ υπηρέτησε τις ευρωπαϊκές αξίες, εργάστηκε για τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς, προώθησε τη διεύρυνση, συνέβαλε καθοριστικά στην ευρωπαϊκη πολιτική συνοχής και προετοίμασε το έδαφος προς την υιοθέτηση του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. Ο Ζακ Ντελόρ ήταν μία αληθινά ηγετική φυσιογνωμία που δούλεψε με όραμα για την ευρωπαϊκή ιδέα», πρόσθεσε.

