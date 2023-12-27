Λογαριασμός
Σαμαράς για το θάνατο του Ζακ Ντελόρ: «Ο πλέον άξιος πλοηγός της πολιτικής σύγκλισης της Ευρώπης»

«Για εκείνους που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, η συγκίνηση είναι μεγάλη» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Σαμαράς

Αντώνης Σαμαρας

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε την εξής δήλωση για την απώλεια του Δήλωση Ζακ Ντελόρ: «Είχα την αξέχαστη εμπειρία να συνεργαστώ για πολλά χρόνια με τον Ντελόρ, που με τίμησε με την φιλία του. Υπήρξε ο πλέον άξιος πλοηγός της πολιτικής σύγκλισης της Ευρώπης, ένα μεγάλο όραμα που σήμερα πλέον θεωρείται δυστυχώς σχεδόν ξεχασμένο.

Για εκείνους που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, η συγκίνηση είναι μεγάλη».

