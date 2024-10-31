Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος σε τροχαίο στην περιφερειακή

Τραγωδία στα Ιωάννινα, καθώς το πρωί έχασε τη ζωή του ένας 20χρονος και τραυματίστηκε σοβαρά ένας 45χρονος σε σύγκρουση δύο ΙΧΕ αυτοκινήτων στην περιφερειακή οδό.



Σύμφωνα με το agon.gr τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 6.30 τα ξημερώματα, όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά στο ύψος του Σταυρακίου, με τη σύγκρουση να είναι σφοδρή και τους δύο οδηγούς να εγκλωβίζονται. Ο 20χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ σοβαρά τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε με τη χρήση διασωστικής σειράς από την Πυροσβεστική ο 45χρονος.

Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό και από την 5η ΕΜΑΚ.



Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.

Πηγή: skai.gr

