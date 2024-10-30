Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις ξαφνικές πλημμύρες που σαρώνουν την περιοχή της Βαλένθια και της Αλμπαθέτε, στη νοτιοανατολική Ισπανία, μετά τις χθεσινές καταρρακτώδεις βροχές που άφησαν πίσω τους δρόμους και πόλεις βυθισμένες στα νερά.

Η περιοχή της Βαλένθια και η ισπανική ακτή στην Μεσόγειο υφίστανται εν γένει συχνά το φθινόπωρο το καιρικό φαινόμενο του «γκότα φρία» (κρύα σταγόνα), που προκαλεί ξαφνικές και εξαιρετικά σφοδρές πλημμύρες, ορισμένες φορές για αρκετές ημέρες.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έφερε ψυχρό μέτωπο, κινούμενο κατά μήκος του νότιου και του ανατολικού τμήματος της Ιβηρικής χερσονήσου, προκάλεσαν τις ξαφνικές και φονικές πλημμύρες ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας AEMET προειδοποίησε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν τουλάχιστον ως αύριο Πέμπτη.

Σύμφωνα με χθεσινή εκτίμηση της AEMET, η Βαλένθια δέθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα της καταιγίδας, με 180 χιλιοστά βροχής σε λιγότερες από 12 ώρες.

Στην Αλόρα, το ύψος της βροχής, σύμφωνα με την AEMET, ανήλθε σήμερα σε 160 χιλιοστά.

Λόγω του καιρικού φαινομένου, κάποιες περιοχές όπως η Τουρίς και η Ουτιέλ κατέγραψαν 200 χιλιοστά βροχής.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας κήρυξε κόκκινο συναγερμό στην Βαλένθια και ανέβασε στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα τον συναγερμό σε ορισμένα τμήματα της Ανδαλουσίας.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως τα κύματα καύσωνα και οι καταιγίδες, γίνονται εντονότερα και εμφανίζονται συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: skai.gr

