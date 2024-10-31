Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Οι προσωπικότητες του '21– Μέρος Γ’

Στην νέα σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3. θα ακούσουμε για τις προσωπικότητες του '21. Ο λόρδος Μπάιρον στον οποίο προσωποποιείται το ρεύμα του φιλελληνισμού, οι Ήρωες του πολέμου της Ανεξαρτησίας και οι πολιτικοί, που εμπνέουν την ίδρυση του νεότερου κράτους των Ελλήνων εξιστορούνται από τη Νατάσα Καστρίτη, Θανάση Χρήστου και Αριστείδη Χατζή, στην αφήγηση της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Στην εκπομπή της Κυριακής 27 Οκτωβρίου ο Άρης Πορτοσάλτε με τον καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Θανάση Χρήστου, συζητούν για τις ηγετικές μορφές της Επανάστασης. Επικεντρώνονται σε καθημερινούς αγωνιστές που, αν και αγρότες, πολέμησαν με πάθος για την απελευθέρωση της πατρίδας τους.

Εξετάζεται επίσης ο ρόλος των γυναικών, που παραμένει συχνά κρυμμένος πίσω από τις γνωστές ηρωίδες, όπως η Μπουμπουλίνα και η Μαντώ Μαυρογένους. Ο κ. Θανάσης Χρήστου αναδεικνύει τη δύναμη και το πνεύμα αυτών των αγωνιστών, τονίζοντας την ανιδιοτελή τους πίστη στον αγώνα.

Μην χάσετε την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.