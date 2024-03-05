Λογαριασμός
Κασσελάκης για Μητσοτάκη: «Η στολή 'πελάτης σουπερμάρκετ' πάλιωσε και είναι και προκλητική προς το κοινό αίσθημα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι «στον ίδιο χώρο που ο πρωθυπουργός μπαίνει για σόου, οι πολίτες μπαίνουν για να ψωνίσουν, οπότε καλό θα είναι να μην τους εμπαίζουμε».

Κασσελάκης

«Οι μόνοι έλεγχοι που γίνονται στην αγορά είναι οι 'απροειδοποίητες' -συνοδεία 40 καμερών- επισκέψεις του Πρωθυπουργού σε σουπερμάρκετ μια φορά το τρίμηνο, με τις οποίες δίνει πάντα 'μάχη κατά της ακρίβειας' και πάντα τη χάνει», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχολιάζει ότι «στον ίδιο χώρο που ο Πρωθυπουργός μπαίνει για σόου, οι πολίτες μπαίνουν για να ψωνίσουν, οπότε καλό θα είναι να μην τους εμπαίζουμε».

Στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ παραθέτει προς τον πρωθυπουργό ενόψει Τσικνοπέμπτης, όπως αναφέρει, τις αυξήσεις στο κρέας, από χθεσινό ρεπορτάζ του MEGA.

«Την επόμενη φορά ας ντυθεί κάτι άλλο, γιατί η στολή 'πελάτης σουπερμάρκετ' πάλιωσε, και είναι και προκλητική προς το κοινό αίσθημα», σχολιάζει.

