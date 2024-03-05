«Δεν θα αφήσουμε καμία σκιά στην υπόθεση», που προέκυψε με την αποστολή email σε απόδημους από την ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, τόνισε η υπουργός Εσωτερικών Nίκη Κεραμέως μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ.

Η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως ερωτηθείσα σχετικά, ανέπτυξε τα δεδομένα γύρω από τις καταγγελίες Ελλήνων του εξωτερικού που αφορούν στο email πολιτικού περιεχομένου που απέστειλε την προηγούμενη εβδομάδα η ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. Η κ. Κεραμέως υπενθύμισε ότι η κ. Ασημακοπούλου έχει ξεκαθαρίσει πως ουδέποτε έλαβε λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Υπουργείο Εσωτερικών και επεσήμανε ότι έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία θα εξετάσει τις απαντήσεις της κυρίας Ασημακοπούλου.

Παράλληλα, η υπουργός διευκρίνισε ότι το υπουργείο Εσωτερικών, τηρώντας την κείμενη νομοθεσία, δεν παρέχει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σε κανέναν τρίτο και για κανέναν λόγο, είτε σε υποψήφιους, είτε σε κόμματα.

Ξεκαθάρισε δε πως, παρότι το Υπουργείο δεν παρέχει email σε κανέναν υποψήφιο και παρότι η κ. Ασημακοπούλου έχει διευκρινίσει ότι δεν έχει λάβει λίστα με email από το υπουργείο, έχει ήδη δοθεί οδηγία, από κοινού με τον αναπληρωτή υπουργό Θοδωρή Λιβάνιο, για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η επάρκεια της ασφάλειας των διαδικασιών προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τους εκλογικούς καταλόγους του 2023 και ευρύτερα.

Σημείωσε μάλιστα ότι οι δύο υπουργοί προέβησαν σε αυτή την ενέργεια, καθώς «υπήρξαν αναφορές από πολίτες και στο Υπουργείο Εσωτερικών και οφείλουμε να απαντήσουμε. Δεν πρέπει να υπάρχει απολύτως καμιά σκιά», προσθέτοντας ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει σημαντικό θεσμικό ρόλο και το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων είναι «θέμα ευαισθησίας, θέμα Δημοκρατίας».

Η υπουργός ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν αφορά στην επιστολική ψήφο, καθώς πολίτες που καταγγέλλουν το email της κας Ασημακοπούλου, διευκρινίζουν ότι είχαν εγγραφεί για να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές του 2023 και όχι στην επιστολική. Τόνισε δε, ότι η αντιπολίτευση τα γνωρίζει όλα αυτά, γνωρίζει ότι το ζήτημα αυτό δεν αφορά την επιστολική ψήφο, αφού επικαλούνται και εκείνοι τις καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επισημαίνουν την εγγραφή τους στους καταλόγους του 2023 και παρόλα αυτά επιχειρεί να εργαλειοποιήσει αυτό το συμβάν, επιχειρώντας να πλήξει την επιστολική ψήφο. Απέδωσε μάλιστα την προσπάθεια αυτή στο γεγονός ότι καταψήφισαν τον θεσμό της επιστολικής ψήφου.

Τέλος, η Ν. Κεραμέως αναφέρθηκε στη σημαντική δυναμική που έχει αναπτύξει η πλατφόρμα τις τελευταίες ημέρες, η οποία καταγράφει μέσα σε δύο εβδομάδες λειτουργίας πάνω από 23.000 εγγεγραμμένους από 94 διαφορετικές χώρες. «Μποτσουάνα, Κένυα, Αγκόλα, Καμπότζη: χώρες στις οποίες δεν λειτουργήσαν εκλογικά τμήματα την τελευταία φορά, πιθανότατα οι άνθρωποι αυτοί δεν ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές ή τα τελευταία χρονιά, θα ψηφίσουν στις προσεχείς ευρωεκλογές μέσω επιστολικής ψήφου» είπε.

Πηγή: skai.gr

