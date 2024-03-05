Στις καταγγελίες εργαζομένων ότι φοβούνται να ζητήσουν τις νόμιμες αυξήσεις που δικαιούνται λόγω τριετιών για να μην απολυθούν αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας, η Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Το να πληρώνεται κάποιος την τριετία του δεν είναι προαιρετικό, είναι υποχρεωτικό για τον εργοδότη» τόνισε στους Αταίριαστους η υπουργός.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου κάλεσε τους εργαζόμενους στους οποίους δεν καταβάλλεται η αύξηση να κάνουν την καταγγελία τους στον ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) , ακόμα και ανώνυμα.

Υπενθύμισε ότι ο ΣΕΠΕ πέρσι έκανε 60.000 ελέγχους και προειδοποίησε ότι το κράτος μπορεί να ελέγχει πλέον τους εργοδότες, τόσο μέσα από την «ψηφιακή κάρτα» όσο και με το το σύστημα Εργάνη, προκειμένου να υπάρχει «εργασιακή ειρήνη».

«Με την Εργάνη μπορούμε πλέον να ελέγχουμε αν οι εταιρίες-εργοδότες καταβάλλουν τις αυξήσεις στους υπαλλήλους τους βάση των τριετιών» δήλωσε η υπουργός.

Τέλος, 27.000 συνταξιούχοι δήλωσαν ότι εργάζονται μέσα στην πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της πλατφόρμας για τη δήλωση απασχόλησης των συνταξιούχων, σύμφωνα με την υπουργό.

Για την πλατφόρμα για τους εργαζόμενους συνταξιούχους

«Ο στόχος μας είναι διττός. Από την μια, οι συνταξιούχοι να παίρνουν την σύνταξή τους, από την άλλη όσοι εργάζονται να το δηλώνουν. Ήδη μέσα σε μια μόλις εβδομάδα, από τη στιγμή που άνοιξε η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, 27.000 συνταξιούχοι συμπολίτες μας που εργάζονται -πριν τη λειτουργία της Πλατφόρμας δήλωση είχαν κάνει μόλις 36.000 συνταξιούχοι εργαζόμενοι-, έχουν κάνει αίτησή, και πλέον μπορούν και λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους. Πλέον οι συνταξιούχοι λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους και όχι το 70% που ίσχυε προηγουμένως ενώ από το μισθό τους παρακρατείται ένας πόρος της τάξεως του 10%. Υπολογίζουμε ότι ο συνταξιούχος εργαζόμενος κερδίζει μηνιαίως από 190 μέχρι 300 ευρώ. Η αποδοχή του μέτρου και η προσέλευση των συνταξιούχων εργαζομένων στην πλατφόρμα, μας δείχνουν ότι η πολιτική που εφαρμόζουμε είναι σωστή και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζόμενων συνταξιούχων. Είναι σαφές ότι θα ξεπεράσουμε τον στόχο και οι αιτήσεις των συνταξιούχων θα υπερβούν κατά πολύ αυτές που είχαν γίνει πριν την λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας που ήταν 36.000».

