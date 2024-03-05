Επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ, στην οδό Λένορμαν, πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, ενημερώθηκε για την πορεία εφαρμογής των τεσσάρων διαρθρωτικών μέτρων κατά των ανατιμήσεων που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαρτίου και για τη συνδυαστική επίδρασή τους μαζί με άλλες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, όπως η μόνιμη μείωση τιμής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους υπεύθυνους του καταστήματος για την πτώση των αρχικών τιμών σε 4.000 και πλέον βασικά προϊόντα στους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών που έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες ημέρες, και για το πώς αποτυπώνεται η εξέλιξη αυτή στις τελικές τιμές στο ράφι, προς όφελος των καταναλωτών.

Ο πρωθυπουργός είχε επίσης την ευκαιρία να διαπιστώσει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στο βρεφικό γάλα, όπου οι τιμές έχουν μειωθεί μεταξύ 15 και 20%.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΝΤ1 για τους μισθούς ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι μισθοί στη χώρα μας κατά μέσο όρο έχουν αυξηθεί κατά 20% την τελευταία τετραετία. «Επίκειται, όπως γνωρίζετε, και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Απριλίου και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο για να πετύχουμε τον στόχο τον οποίον έχουμε θέσει για μέσο μισθό 1.500 ευρώ και κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας».

Ο πρωθυπουργός επίσης τόνισε: «Θέλουμε τον ανταγωνισμό, συνεργαζόμαστε με τις επιχειρήσεις, με τους προμηθευτές, με τους Έλληνες προμηθευτές, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Αλλά θέλουμε τελικά μέσα από αυτή τη διαδικασία να είναι όλοι ωφελημένοι. Και δεν νοείται πάνω σε μία διεθνή κρίση πληθωρισμού, η οποία ήταν αναμφισβήτητη τα τελευταία δύο χρόνια, κάποιοι να βρίσκουν ευκαιρία και να αισχροκερδούν.

Ξέρετε ότι πάντα στην Ελλάδα οι τιμές ανεβαίνουν εύκολα, αλλά μετά δυσκολεύονται να πέσουν. Αυτό ακριβώς κάνει η παρέμβασή μας τώρα και θέλω να περάσω το μήνυμα σε όλες και σε όλους ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και όπου εντοπίζονται φαινόμενα παράβασης και παραβίασης του νομοθετικού πλαισίου το οποίο έχουμε θέσει, το Υπουργείο Ανάπτυξης, χωρίς να χρονοτριβεί, επιβάλλει τα σχετικά πρόστιμα χωρίς δραματοποίηση αυτής της κατάστασης. Οι κανόνες είναι εδώ για να τους τηρούν όλοι».

Η δήλωση του πρωθυπουργού μετά την επίσκεψή του στο σούπερ μάρκετ:

«Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, μαζί με τον Υπουργό, να κάνουμε μία επίσκεψη σε ένα σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας για να διαπιστώσουμε στην πράξη την αποδοτικότητα των πρόσφατων μέτρων που ρύθμισε η κυβέρνηση σχετικά με τη μείωση των τιμών σε μια σειρά από κωδικούς, περί τους 4.000, καταναλωτικά προϊόντα, απορρυπαντικά. Ήδη οι πολίτες μπορούν να τα βλέπουν σε χαμηλότερες τιμές στο ράφι.

Προφανώς και δεν έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι μία συνεχιζόμενη μάχη, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, διαρθρωτικό βήμα, το οποίο αφορά την ίδια τη λειτουργία της αγοράς, το οποίο τελικά θα έχει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα -αυτό ελπίζουμε- με μειωμένες τιμές για τον καταναλωτή σε μια σειρά από σημαντικά προϊόντα.

Να ξεχωρίσω ιδιαίτερα το βρεφικό γάλα, ένα προϊόν το οποίο μας είχε απασχολήσει πολύ. Και με την παρέμβαση την οποία κάναμε, ουσιαστικά ρυθμίζοντας το περιθώριο του κέρδους, βλέπουμε μειώσεις οι οποίες είναι μεταξύ 15% και 20%. Μειώσεις σημαντικές, ειδικά για τους νέους γονείς, καθώς οι τιμές το τελευταίο διάστημα είχαν όντως ξεφύγει. Και η προσπάθεια προφανώς συνεχίζεται».

Καλάθι της Σαρακοστής

Μιλώντας νωρίτερα στο Mega ο κ. Σκρέκας ανακοίνωσε ότι σήμερα υπογράφεται η απόφαση και το «καλάθι της Σαρακοστής», το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την Τετάρτη 13 Μαρτίου μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο.

Θα περιλαμβάνει κατεψυγμένα θαλασσινά και διάφορες σαλάτες, δηλαδή όσα συνήθως υπάρχουν στο σαρακοστιανό τραπέζι.

