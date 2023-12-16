Κασσελάκης: Επίσκεψη σε καταυλισμό Ρομά στα Σαγαίκα Αχαΐας - «Είμαστε με όλη την κοινωνία»

«Είμαστε με τους αδύναμους συμπολίτες μας. Είμαστε με όλη την κοινωνία», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης με αφορμή πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησε στον καταυλισμό των Ρομά στα Σαγαίικα Αχαΐας.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει με το σχετικό βίντεο της επίσκεψης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει ότι οι κάτοικοι του είπαν ότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν τους έχει επισκεφτεί ποτέ. «Για άλλους, είναι για μία κουκκίδα έξω από τον χάρτη. Για εμάς, είναι Ελλάδα», τονίζει και θέτει τα εξής ερωτήματα: «Είμαστε μια χώρα που αγκαλιάζει όλους τους συνανθρώπους μας; Ή είμαστε μια χώρα η οποία βασίζεται στο μίσος και στις αντιπαλότητες;». Σημειώνει ότι «κάθε μέρα που ξυπνάμε επιλέγουμε τι Έλληνες είμαστε»: «Μια κουλτούρα που προέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και έχει μέσα της μία ηττοπάθεια, έναν ραγιαδισμό ή είμαστε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα η οποία τους αγκαλιάζει όλους και θέλει να οικοδομήσει πάνω σε θεμέλια Δικαιοσύνης;». Ο κ. Κασσελάκης αναφέρει ότι «δεν πρόκειται ποτέ να είμαστε μία τέλεια χώρα, αλλά μπορούμε λίγη παραπάνω ομόνοια, λίγη παραπάνω ενότητα, λίγη συμπόνοια, συμπαράσταση, αλληλεγγύη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του καταυλισμού, όπως, μεταξύ άλλων, προβλήματα εκπαίδευσης και ένταξης στα σχολεία, ρατσισμό, εγκατάλειψη. «Έχουμε ζητήσει έξτρα κάδους, έχουμε ζητήσει να φτιάξουν τα αυλάκια, να μπουν υπόνομοι, να ζούμε σε σωστές συνθήκες», του είπαν. Ο κ. Κασσελάκης ρώτησε αν δέχονται ρατσισμό, παίρνοντας την απάντηση ότι «εμείς είμαστε προς τα έξω, επειδή δε φαινόμαστε, δεν μας κοιτάνε». «Σας θεωρούν δεύτερης κατηγορίας ανθρώπους», είπε. «Ναι, ίσως και τρίτης και τέταρτης», σχολίασαν, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει ότι «είναι θέμα αξίας για μας, είναι το ποιοι είμαστε». «Είμαστε με τους αδύναμους συμπολίτες μας. Είμαστε με όλη την κοινωνία. Αρχίζοντας με ευαισθησία στα στρώματα που δεν μπορούν να αρχίσουν από κάπου για να δουν μια άσπρη μέρα», πρόσθεσε. «Κοίτα τώρα που μπήκες εσύ να βοηθήσεις, όχι μόνο εμάς, όπου μπορείς, όλο τον κόσμο», του είπαν. Μεταξύ άλλων είπαν στον κ. Κασσελάκη ότι «είχαν ανοίξει κι εδώ ένα κέντρο κοινότητας που όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσε κανονικά», «εξυπηρετούσε πάρα πολύ κόσμο, είχαμε παιδίατρο, πήγαιναν άνθρωποι και έγραφαν τα φάρμακα τους» και ότι μετά που έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση, έκλεισε.

Πήγα στον καταυλισμό των Ρομά, στα Σαγαίικα Αχαΐας.

Μου είπαν οι κάτοικοι ότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν τους έχει επισκεφθεί ποτέ.



Για άλλους, είναι για μία κουκκίδα έξω από τον χάρτη. Για εμάς, είναι Ελλάδα.

— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) December 16, 2023

