«Η ακρίβεια είναι προσωρινή και εισαγόμενη», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Άκη Παυλόπουλο, ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Σπανάκης.

«Η ακρίβεια είναι το νούμερο 1 θέμα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, όμως η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια, με μεγαλύτερη επιτυχία από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει αποκλιμακώσει αυτές τις πιέσεις», πρόσθεσε.

Όπως τόνισε, «ο πληθωρισμός των τροφίμων - που εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα - μειώθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο κατά 3%. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα έχουμε αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων το επόμενο διάστημα. Το 2025, ο ρυθμός ανάπτυξης στη χώρα μας θα περάσει τον πληθωρισμό. Αυτό θα συμβεί το β΄ εξάμηνο του 2025».

Αναφερόμενος στους μισθούς,ο κ. Σπανάκης τόνισε ότι «με τον μέσο μισθό να έχει διαμορφωθεί στα 1250 ευρώ, με κυβερνητική δέσμευση να φτάσει τα 1500 ευρώ. Στον τουρισμό, ο μέσος μισθός είναι πάνω από τον μέσο όρο των άλλων επαγγελμάτων».

«Οι αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις θα συνεχιστούν και είναι μόνιμες. Οι πληθωριστικές πιέσεις είναι προσωρινές και θα αποκλιμακωθούν», σχολίασε ο υφυπουργός Εργασίας.

Ερωτηθείς για την 6ημερη απασχόληση, ο κ. Σπανάκης διευκρίνισε ότι «προβλέπεται για τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. Αυτή τη στιγμή, έχουμε διασφαλίσει ότι αν κάποιος εργαστεί την έκτη μέρα, να πάει με 40% προσαύξηση και αν πάει Κυριακή 75% σε αυτό το ημερομίσθιο. Αυτό γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένη διαδικασία. Η 6ημερη εργασία μπορεί να υπάρξει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις».

