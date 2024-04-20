Σταϊκούρας: Μικρά αλλά σημαντικά έργα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Στα έργα που υλοποιήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και σε σημαντικά αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα που βρίσκονται σε φάση μελέτης, χρηματοδότησης ή υλοποίησης αναφέρεται σε σημερινό του άρθρο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Αναλυτικά, το άρθρο του κ. Σταϊκούρα

Τα έργα υποδομών, ευρωπαϊκής, εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας, είναι αναγκαίο να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με βασικά κριτήρια την οικονομική αποτελεσματικότητα, την κοινωνική ανταποδοτικότητα και τις θετικές εξωτερικότητες.

Στη χώρα έχουν γίνει και γίνονται έργα υποδομών, όλων των επιπέδων.

Την τρέχουσα περίοδο, από την πλευρά μας επιδιώκουμε να επιτυγχάνουμε τις μεταξύ των έργων συμπληρωματικότητες, την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους και την επίτευξη υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας, ποιότητας, ανθεκτικότητας και αποδοτικότητας.

Τα μεγάλα έργα υποδομών που ολοκληρώνονται ή εξελίσσονται, όπως είναι ενδεικτικά ο αυτοκινητόδρομος Άκτιο-Αμβρακία, ο αυτοκινητόδρομος Ε65, ο οδικός άξονας Πάτρα - Πύργος, ο ΒΟΑΚ, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το Μετρό στη Θεσσαλονίκη, η Γραμμή 4 του Μετρό στην Αθήνα κ.α., μονοπωλούν το δημόσιο ενδιαφέρον.

Όμως, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του και για τα ειδικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας έργα υποδομών.

Προς αυτή την κατεύθυνση υλοποιούμε ή/και δρομολογούμε, ταυτόχρονα, ένα πλήθος έργων σε όλη την επικράτεια, που επιλύουν συγκεκριμένα προβλήματα, και έχουν οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των συμπατριωτών μας.

Ενδεικτικά, τους τελευταίους μήνες:

Εγκαινιάσαμε σχολικές εγκαταστάσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια, τη Νέα Μάκρη, τη Λυκόβρυση και το Περιστέρι, δώσαμε σε χρήση το Κεστεκίδειο Ελληνικό Σχολείο στις Βρυξέλλες, και θεμελιώσαμε το νέο Διθέσιο Νηπιαγωγείο Παραλίου Άστρους.

Δρομολογήσαμε την αποκατάσταση του κτιρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Αρσάκειο Μέγαρο.

Υλοποιούμε την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Κατασκευάζουμε ή και ανακαινίζουμε τα Δικαστικά Μέγαρα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Κω, Λαμία, Βόλο, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Τρίπολη.

Δρομολογούμε νέα Αστυνομικά Μέγαρα σε Πάτρα, Καρδίτσα, Βέροια, Λευκάδα και Αλεξανδρούπολη.

Ανακατασκευάσαμε τη Γέφυρα των Φύλλων στην Εύβοια.

Παραδώσαμε την πεζογέφυρα στο Παλατάκι Χαϊδαρίου.

Παραδώσαμε τον οδικό άξονα Καλλονή - Σίγρι στη Λέσβο.

Δρομολογήσαμε την ανακατασκευή του ελικοδρομίου στη Σαμοθράκη.

Προωθήσαμε τη βελτίωση του Λιμένα Αλιευτικών Σκαφών στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Σε φάση μελέτης, χρηματοδότησης ή υλοποίησης βρίσκονται επίσης σημαντικά αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα:

Το φράγμα Ασωπού στην Κορινθία.

Το φράγμα Πηνειού στην Ηλεία.

Έργα ταμίευσης άρδευσης και ύδρευσης του Δήμου Ωλένης.

Φράγμα και ταμιευτήρας αγωγού μεταφοράς νερού στη δημοτική κοινότητα Ν. Τρίγλιας στη Χαλκιδική.

Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας για τον έλεγχο διαρροών και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Νιγρίτας στις Σέρρες.

Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Ηράκλειας στη Φθιώτιδα.

Εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών των Δικτύων Άρδευσης ΔΕΥΑ Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και δικτύων όμβριων υδάτων στη Νέα Μάκρη Αττικής, καθώς και στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ένα σύνολο μικρότερων έργων, που συνεχώς εμπλουτίζεται, με ισχυρό περιφερειακό, τοπικό, αναπτυξιακό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τα έργα αυτά διευρύνουν την παραγωγική βάση της οικονομίας, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των αγροτών, των νέων, των εργαζόμενων, των αδύναμων κοινωνικά ομάδων, διευκολύνουν την καθημερινότητα όλων των πολιτών και ως εκ τούτων, προωθούν την τόσο αναγκαία αποκέντρωση και την ενίσχυση της προσπάθειας αντιμετώπισης του εθνικής σημασίας δημογραφικού προβλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.