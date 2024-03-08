Στο τέλος Μαρτίου θα διεξαχθούν οι δημοτικές εκλογές στην Τουρκία και η προεκλογική εκστρατεία εστιάζει την προσοχή στον Ερντογάν με τραγούδια που εξυμνούν τον Τούρκο πρόεδρο.

Το σύνθημα της κυβέρνησης είναι «δεν υπάρχει άλλος Ερντογάν», όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο, το θέμα μας είναι η πατρίδα

πατέρα κοίταξε λίγο δίπλα σου, ποιος είναι σαν λιονιτάρι

ποιος είναι αληθινός,

Αυτός είναι ένας δύσκολος δρόμος, είναι τραγική η κατάσταση του κόσμου

Κρατήσου στην Τουρκία,

Καθώς δεν υπάρχει άλλος Ερντογάν!».

Στην Τουρκία σήμερα ο Ζελένσκι για συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο.

Η επίσκεψη, δύο 24ωρα μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Οδησσό, ανακοινώθηκε από την Άγκυρα χθες το βράδυ και δείχνει ότι η Τουρκία προσπαθεί να παίξει έναν ρόλο ενδεχομένως διαμεσολαβητικό και να στείλει μηνύματα, καθώς πριν από λίγες ημέρες στην Τουρκία βρέθηκε και ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Τουρκία συνεχίζει την κατασκευή του ρωσικού πυρηνικού σταθμού

Το υπουργείο Ενέργεια της Τουρκίας ανακοίνωσε: «Φέτος θα λειτουργήσει ο πρώτος αντιδραστήρας του πυρηνικού σταθμού Άκουγιου».

Ο Ερντογάν δήλωσε: ««Ο πυρηνικός σταθμός Άκουγιου το 2028 θα λειτουργήσει με όλους τους αντιδραστήρες»

Ερντογάν: «Στον τομέα της ενέργειας, συνεχίζεται η κατασκευή του πυρηνικού σταυθμού Άκουγιου που θα παράγει 35 δισ. κιλοβατώρες το έτος. Μέχρι το 2028, όλοι οι αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμοί θα είναι έτοιμοι και θα λειτουργούν. Στην αμυντική βιομηχανία απο το 20% της εθνικής παραγωγής φτάσαμε στο 80%. Δείτε πού φτάσαμε, απο που φτάσαμε!».

Τουρκικά ΜΜΕ: Κρίσιμες και σημαντικές συναντήσεις Φιντάν και Καλίν στις ΗΠΑ

Οι συναντήσεις με Μπλίνκεν και διοικητή της CIA

Τηλεοπτικό δίκτυο NTV: Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει κινητικότητα στις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ. Χθές ο διοικητής της ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν είχε συνάντηση με τον διοικητή της CIA Ουίλιαμ Μπερνς . Τωρα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν με τον Άντονι Μπλίνκεν.

Xακάν Τσοπούρ, ανταποκριτής πρακτορείου Ανατολή στην Ουάσινγκτον: «Πρέπει να πούμε πως οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία πέρασαν απο τεταμένη περίοδο. Ομως μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά την έγκριση της πώλησης των F-16 στη Σουηδία υποδεχόμαστε τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας σε πιο θετικό κλίμα και περιβάλλον. Ηδη έχουν γίνει πολλές ανακοινώσεις απο τους αμερικανούς. Και η συνάντηση για τον Στρατηγικό Μηχανισμό είναι πολύ θετικό και εποικοδομητικό γεγονός και πρέπει να το τονίσουμε αυτό».

