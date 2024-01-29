Τα εξοπλιστικά προγράμματα, το μισθολογικό των στρατιωτικών και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημέρωσης που είχε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Στέφανος Κασσελάκης και ο πρώην υπουργός ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας. Η ενημέρωση διήρκεσε 45 λεπτά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είχε περαιτέρω ιδιαίτερη συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας Νίκο Δένδια, η οποία περιεστράφη γύρω από τα εθνικά θέματα. Η συνάντηση διήρκεσε 40 λεπτά.

Στις δηλώσεις του ο κ. Κασσελάκης ευχαρίστησε δύο φορές την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για την «ειλικρινή» συζήτηση επισημαίνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να είναι παραγωγικός στα εθνικά θέματα, στην άμυνα της χώρας. «Για μας δεν είναι θέματα επικοινωνίας αλλά θέματα ασφάλειας του Έλληνα και της Ελληνίδας», τόνισε.

Για τα εξοπλιστικά προγράμματα σχολίασε ότι «βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς διαδικασίας μέχρι να φθάσουμε σε συμφωνία για την οποία θα υπάρχει ενημέρωση», όπως διευκρίνισε εν συνεχεία ο κ. Αποστολάκης ενώ επανέλαβαν ότι θέλουν να είναι παραγωγικοί.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δώρισε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης το θυρεό του υπουργείου, σε ανάμνηση της επίσκεψής του όπως είπε. Στην ενημέρωση συμμετείχαν ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης, σύσσωμη η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων με επικεφαλής τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΘΑ Αντώνιος Οικονόμου και άλλοι αρμόδιοι επιτελείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

