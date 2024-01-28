Κουτσούμπας: «Αντίπαλο δέος» στην πολιτική της ΝΔ, μόνο ο οργανωμένος λαός

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε ομιλία του σήμερα, Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024, σε εκδήλωση της Τομεακής Επιτροπής Φωκίδας του κόμματος, αναφέρθηκε στους αγώνες «που έχουμε να δώσουμε και φέτος, για να υπερασπίσουμε το λαϊκό εισόδημα. Για να διεκδικήσουμε αυξήσεις στους μισθούς για τους εργάτες και τους υπάλληλους. Μέτρα για να σταθούν στα πόδια τους και να πάρουν ανάσα οι αγρότες και οι επαγγελματίες. Και μαζί με αυτά δωρεάν παιδεία και υγεία για τις οικογένειές μας».

Επισήμανε ότι «απέναντί μας ξεδιπλώνεται το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ, που δεν αφήνει τίποτα όρθιο» προσθέτοντας ότι «την ίδια ώρα με πολύ καθαρό τρόπο, εκφράζεται και η συναίνεση που απολαμβάνει από τα υπόλοιπα κόμματα, κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ».

Ως παράδειγμα αυτής της συναίνεσης στην κυβέρνηση της ΝΔ εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε την υπερψήφιση από τα κόμματα αυτά του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές, προσθέτοντας «κι έδωσαν την ευκαιρία στην κυβέρνηση να τους τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί, με την αιφνιδιαστική τροπολογία που κατέθεσε στην Ολομέλεια, για να ισχύσει η επιστολική ψήφος και στις εθνικές εκλογές. Και τότε άρχισαν να κλαίγονται, αλλά ήταν πια αργά για δάκρυα».

«Η ίδια συναίνεση εκφράζεται, όμως, και στην επικίνδυνη εμπλοκή στους ΝΑΤΟικούς πολεμικούς σχεδιασμούς. Για πρώτη φορά μάλιστα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν τις στρατιωτικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού της ΝΔ» πρόσθεσε.

Υπογράμμισε ότι «κανείς εκτός από το ΚΚΕ δεν βγάζει άχνα» και τόνισε, στη συνέχεια: «Αλλά τι να πουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ; Δεν μπορούν, γιατί είναι απασχολημένοι, κολλάνε ένσημα προοδευτικότητας στον Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, ο οποίος με τη δική τους ανοχή εμφανίζεται μάλιστα ως υπέρμαχος της ισότητας και της προόδου! Και να ξέρετε δεν είναι τυχαία, ούτε η περίοδος ούτε το περιεχόμενο, πάνω στο οποίο "χτίζεται" αυτή η περιβόητη συναίνεση».

Ο Δ. Κουτσούμπας ανέφερε ότι «το επόμενο διάστημα, τα λαϊκά προβλήματα θα οξύνονται. Και μαζί με αυτά θα μεγαλώνει και η αγανάκτηση, η δυσαρέσκεια γιατί θα προχωράει η υλοποίηση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής σε όλους τους τομείς» και υπογράμμισε ότι «σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες, γίνεται ακόμα πιο φανερό, ότι "αντίπαλο δέος" μπορεί να είναι μόνο ο οργανωμένος λαός. Που βγαίνει στους δρόμους του αγώνα και συμπορεύεται ακόμα πιο αποφασιστικά με το ΚΚΕ».

Αναφέρθηκε στους αγώνες των εργαζομένων και των βιοπαλαιστών αγροτών που «είναι ξανά στα μπλόκα του αγώνα, συσπειρωμένοι στις αγωνιστικές Ομοσπονδίες και τους συλλόγους τους, διεκδικώντας μέτρα για την ίδια τους την επιβίωση, κόντρα στις εξευτελιστικές τιμές και στο ξεκλήρισμά τους από την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, την οποία υπηρετούν όλα τα άλλα κόμματα».

«Με τον αγώνα τους δίνουν απάντηση και στις συκοφαντίες που αναμασούν υπουργοί της κυβέρνησης, περί "μειοψηφιών" και "υποκινούμενων" αγώνων, αλλά και στην προσπάθεια καταστολής του αγώνα τους. Από τις μεγάλες κινητοποιήσεις της δεκαετίας του '90 μέχρι σήμερα, το ίδιο παραμύθι επαναλαμβάνουν μονότονα όλες οι κυβερνήσεις. Μάταια όμως. Γιατί είναι ακριβώς οι πολιτικές τους, οι πολιτικές της ΕΕ που υπηρετούν, οι οποίες ευθύνονται για την εκτόξευση του κόστους παραγωγής στα ύψη. Όπως και για το γεγονός, ότι οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι παρατημένοι στο έλεος του καιρού και διαφόρων ασθενειών, χωρίς να αποζημιώνονται πλήρως για τις καταστροφές στην παραγωγή τους. Φέτος μάλιστα είδαν το εισόδημά τους να ροκανίζεται ακόμα περισσότερο από τις μεγάλες περικοπές της νέας ΚΑΠ στη βασική ενίσχυση και στις συνδεδεμένες σε κάποια προϊόντα» πρόσθεσε.

Είπε ότι «το ΚΚΕ και μέσω των μελών του που είναι αγρότες, με τις οργανώσεις του στην ύπαιθρο, αλλά και με τους βουλευτές του, με τα στελέχη του, είναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων, ολόψυχα δοσμένο στην υποστήριξή τους για να νικήσουν», σημειώνοντας, στη συνέχεια, «η κυβέρνηση της ΝΔ και οι υπόλοιποι, αυτοί είναι…, απέναντι στους εργάτες, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους φοιτητές, απέναντι στον λαό που αγωνίζεται για τα δικαιώματά του, υπηρέτες μιας μειοψηφίας που καλοπερνάει σε αυτή τη χώρα».

Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στον πολύ σημαντικό αγώνα που δίνουν αυτές τις μέρες μέσα από τους συλλόγους τους και τις συντονιστικές επιτροπές τους «ενάντια στη ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, διεκδικώντας σύγχρονη, δημόσια και δωρεάν Παιδεία και παλεύοντας για πτυχία και σπουδές με αξία, δουλειά με δικαιώματα», τονίζοντας «πρέπει να στηριχθούν από όλους μας. Ιδιαίτερα σήμερα μετά την εισαγγελική παραγγελία για κλήσεις σε ανάκριση φοιτητών και καθηγητών για τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις. Η κυβέρνηση ήδη φαίνεται να χάνει την ψυχραιμία της μπροστά στο ορμητικό νεολαιίστικο ποτάμι».

«Οι αγώνες που ξεδιπλώνονται πρέπει να συνενωθούν σε ένα μεγάλο αγωνιστικό ποτάμι, στη γενική πανελλαδική απεργία στις 28 Φλεβάρη. Στον έναν χρόνο από το έγκλημα των Τεμπών, να ακουστεί ξανά δυνατά το σύνθημα "τα κέρδη τους ή οι ζωές μας"» υπογράμμισε και κατέληξε στην ομιλία του:

«Αυτό το σύνθημα να γίνει οδηγός μας σε όλους τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας, μέχρι και τη σημαντική μάχη των ευρωεκλογών του Ιουνίου, εκεί που πρέπει να δοθεί ένα ηχηρό χαστούκι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, στην κυβέρνηση και τα κόμματα που την υπηρετούν, αλλά και στην ίδια την ΕΕ.

Με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ, να στείλουμε από την Ελλάδα μήνυμα αγώνα, ελπίδας και ανατροπής σε όλους τους λαούς της Ευρώπης, που και αυτοί είναι στους δρόμους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

