«Οι επιθετικές δηλώσεις Ερντογάν ότι 'ο αγώνας δεν τελείωσε ρίχνοντας τον εχθρό στη θάλασσα', μόλις 24 ώρες μετά την ειδοποίηση του Αμερικανικού ΥΠΕΞ προς το Κογκρέσο για την πώληση F16, επιβεβαιώνουν πόσο λάθος είναι ο κ. Μητσοτάκης να επαναπαύεται στη Διακήρυξη των Αθηνών, για ύφεση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, με αφορμή τα όσα δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τονίζει, επίσης, ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει εγκαίρως προειδοποιήσει ότι αν δεν προωθηθεί συγκροτημένη εθνική στρατηγική για τη δέσμευση της Τουρκίας σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού των αρχών καλής γειτονίας, η Τουρκία θα επανέλθει στην ένταση και στις προκλήσεις αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει αυτά που ζητά».

Τέλος, η Κουμουνδούρου ζητά «ενημέρωση από την Κυβέρνηση εάν - όπως ισχυρίζεται συστηματικά εδώ και μήνες- έχουν τεθεί όροι από τις ΗΠΑ προς στην Τουρκία στο πλαίσιο του προγράμματος πώλησης και εκσυγχρονισμού F16 που ενέκρινε. Προς το παρόν, είναι σαφές ότι οι δηλώσεις των Προέδρων των Επιτροπών της Γερουσίας και του Κογκρέσου των ΗΠΑ στις οποίες δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά στην επιβολή όρων για την μη χρήση των αεροσκαφών κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, αποθρασύνουν τον κ. Ερντογάν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

