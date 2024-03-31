Διπλές εκλογές, ευρωεκλογές και εθνικές, ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης και πρόσθεσε ότι στόχος του είναι η ανατροπή και ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας.

Μιλώντας σε εκπομπή στον Alpha διευκρίνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα πορευτεί ανεξάρτητος αν και είναι πάντα ανοικτός σε συνεργασίες. Περιγράφοντας τον στόχο για τις ευρωεκλογές είπε: "Προκαλώ να προχωρήσουμε σε διπλές εκλογές. Ο κόσμος αποφάσισε πριν από έναν χρόνο με δεδομένα όμως που έχουν αλλάξει τελείως. Δικαιούμαστε να ξαναζυγιστούμε. Υπάρχει μεταβλητότητα στην κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πορευτεί ανεξάρτητος αλλά θα είναι ανανεωμένος με ξεκάθαρες προτάσεις. Στόχος μας είναι να αποδείξουμε ότι θα είμαστε η προοδευτική κυβέρνηση, να δείξουμε ότι έχουμε σηκώσει ανάστημα έχουμε ανανεωθεί και να φέρουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Στόχος είναι η ανατροπή. Οι προτάσεις μου για την φορολογία έχουν κάνει γκελ, θα βγάλουμε κι άλλες προτάσεις, θα αναδείξουμε πρόσωπα και ο κόσμος θα μας ανταμείψει". Συμπλήρωσε ότι "δεν θέλω ο ΣΥΡΙΖΑ απλά να πάρει μία ψήφο τιμωρίας, θέλω να ακούσει ο κόσμος το πρόγραμμα μας για μία πράσινη, δημοκρατική, δίκαιη Ευρώπη για τις τομές που κάνουμε στην φορολογία, στην ακρίβεια και στην δικαιοσύνη που θα προτείνουμε και να μας εμπιστευτεί. Θέλουμε θετική ψήφο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει ανεξάρτητος αλλά θα μεγαλώσει."

Αναφέρθηκε στην πρόταση δυσπιστίας: "Η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αλλά όταν είναι δεδομένο το αποτέλεσμα προφανώς δεν αλλάζει κάτι δομικά. Ένα χρήσιμο αποτέλεσμα ήταν ότι αποκαλύφθηκε η αλαζονεία του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ήταν εμφανές ότι έλεγε ψέματα και κρυβόταν. Την στρατηγική του ‘δεν ντρέπεστε' την είδαμε από τον πρωθυπουργό τον ίδιο. Κάθε φορά που θέλουν να αποφύγουν ένα ζήτημα λένε δεν ντρέπεστε: ‘δεν ντρέπεστε να λέτε ότι παρακολουθώ τον υπουργό μου', πάντα είναι η στρατηγική του πετάω την μπάλα στην εξέδρα. Προφανώς αυτό του έχει πει ο κ. Γκρίνμπεργκ να μας πείσει όλους ότι επειδή φοράει γραβάτα και μιλάει καλά στο εξωτερικό αποκλείεται να έχει κάνει αυτά εντός της χώρας. Όπως όμως αποκαλύπτεται δεν αποκλείεται και αυτό ακριβώς έχει γίνει. Επιτέλους, και το είδα και στο στρατόπεδο, η κοινωνία βράζει από αυτό το έγκλημα των Τεμπών και από την συγκάλυψη και μετά και το παρατεταμένο χειροκρότημα στην Βουλή θα έλθει ένα πολύ γερό χαστούκι στις ευρωεκλογές". Για το χειροκρότημα των βουλευτών της ΝΔ είπε: "Έχεις εκλεγεί με την ψήφο των πολιτών, διάλεξε ή είσαι βουλευτής ή είσαι πρόβατο στο μαντρί". Παρά τους ενδοιασμούς του όμως σημείωσε ότι "ο προοδευτικός κόσμος στάθηκε με αξιοπρέπεια στην βουλή. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν πολύ μαχητική και μπράβο της". Απαντώντας σε ερώτηση είπε: "Μου είναι αδιάφορο αν ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την απουσία του ενώ ήταν στον στρατό".

Επέμεινε στο αίτημα του για διεξαγωγή εκλογών με διεθνείς παρατηρητές λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερος έλεγχος, λόγω των παραβιάσεων του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση της ΝΔ όπως η διαρροή των στοιχείων των Ελλήνων του εξωτερικού.

Είπε χαρακτηριστικά: "ποιος εγγυάται ότι δεν έχουν διαρρεύσει προσωπικά δεδομένα εκλογέων του εσωτερικού; Μπορεί να το εγγυηθεί ο κ. Μητσοτάκης; Δεν είναι δεδομένο το αδιάβλητο των εκλογών. Όταν ένα από τα δυο τζάκια κινδυνεύει από φυλακή από το έγκλημα των Τεμπών, για να μην πω για το Predator και τις υποκλοπές, τότε θα αφήσουν καμμένη γη, τίποτε δεν είναι δεδομένο. Πρέπει να ξέρουμε εάν τα στοιχεία των Ελλήνων είναι απόρρητα".

Επιβεβαίωσε ότι θα επιλέξει πέντε πρόσωπα για υποψήφιους ευρωβουλευτές που μπορεί να είναι και κάποιοι από αυτούς που είναι ήδη στην λίστα για την εκλογή τους από την κομματική βάση.

Για τις επικρίσεις που δέχθηκε σχετικά με την σύντομη στρατιωτική του θητεία είπε: "Το φαντάρος 20 ημερών προσβάλλει όλη την ομογένεια. Η Ελλάδα είναι μία χώρα οικογενειοκρατίας και νεποτισμού, ήλθα μόνιμα στην χώρα επειδή έγινα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαι υπερήφανος που υπηρέτησα, έκανα ότι προβλέπει ο νόμος, φόρεσα με υπερηφάνεια το εθνόσημο. Δεν έχω πειράξει κανέναν σε αυτή την χώρα, δεν ψεύδομαι, δεν λέω δεν ντρέπεστε".

Για τις καταγγελίες του πρωθυπουργού περί οικονομικών συμφερόντων είπε: "Αν μία κυβέρνηση έχει πραγματική λαϊκή βάση δεν φοβάται τα οικονομικά συμφέροντα ,ούτε βασίζεται στα οικονομικά συμφέροντα. Όλο αυτό είναι ένα σύστημα που τους βοήθησε να στιγματίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ σαν ‘Εθνική εξαίρεση' και τώρα τους γυρίζει μπούμερανγκ".

Για τις σχέσεις του με τον Αλέξη Τσίπρα και το υπό ίδρυση Ινστιτούτο είπε: "Μια χαρά είναι οι σχέσεις μας. Έχουμε επικοινωνία, μου έστειλε ευχές και μιλήσαμε και πριν από μία εβδομάδα ενώ ήμουν στο στρατόπεδο, είμαστε καλύτερα από ποτέ. Ο. κ. Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που χτυπήθηκε ανελέητα από την προπαγάνδα του συστήματος Μητσοτάκη. Είμαστε υπερήφανοι για τα όσα έχει πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρα έκανε μεγάλες τομές στην ελληνική κοινωνία και καλά κάνει και θέλει αυτά να τα παρουσιάσει στην ελληνική κοινωνία μέσα από ένα Ινστιτούτο. Έχει δικαίωμα να έχει ο Μητσοτάκης τον Γκρίνμπεργκ και δεν μπορεί ο Αλέξης να έχει έναν σύμβουλο για το Ινστιτούτο του. Και με την ευκαιρία να μάθουμε και ποιος πληρώνει τον Γκρίνμπεργκ. Γιατί εγώ βλέπω κάθε χρόνο το χρέος της ΝΔ να αυξάνεται -τέτοια ρύθμιση χρέους εγώ δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Θα μας απαντήσει η ΝΔ πώς πληρώνεται ο Σταν Γκρίνμπεργκ;".

Για την αμυντική πολιτική και τις εξοπλιστικές δαπάνες ανέφερε: "Δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε μικρότερες δαπάνες στα αμυντικά, προφανώς είναι ένας στόχος να μπορούμε να αναδιανέμουμε τα εισοδήματα σε κοινωνικές ανάγκες αλλά βρισκόμαστε σε μία ιδιαίτερη γεωπολιτική συγκυρία. Η πιο φθηνή άμυνα είναι η αποτροπή. Από την άλλη δεν θεωρώ σκόπιμο να στέλνουμε εξοπλισμό που τον έχουμε χρυσοπληρώσει στην Ουκρανία ή στις άλλες χώρες. Θέλω ο αμυντικός μας εξοπλισμός να μένει στην χώρα. Μπορούμε να βοηθήσουμε με άλλο τρόπο, με ανθρωπιστική βοήθεια. Επίσης δεν μπορούμε να πληρώνουμε τους φαντάρους με 8,60 ευρώ τον μήνα".

Για την θητεία του είπε: "Ήταν θερμό το κλίμα και ήταν ευκαιρία να συναναστραφώ με νέο κόσμο που έχει σταματήσει να ονειρεύεται. Έκανα και αγγαρεία και λάντζα. Η θητεία έχει οφέλη, συντονίζει και ενώνει την κοινωνία, φέρνει σε επαφή ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Θα έπρεπε η στράτευση να έχει έναν πιο κοινωνικό χαρακτήρα. Η εκπαίδευση θα έπρεπε να συνεχίζεται και μετά πχ μέχρι τα 40. Θα πρέπει η κοινωνία να είναι πιο έτοιμη για μία κακή στιγμή. Επίσης θα πρέπει οι φαντάροι να πληρώνονται τουλάχιστον με 150 ευρώ το μήνα. Και μετά θα πρέπει να προσέξουμε και τους στρατιωτικούς μας που επίσης βιώνουν επισφάλεια".

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι υπάρχουν πρόσωπα από τη ΝΔ που θα μπορούσε να φέρει "σαν μεταγραφή στον ΣΥΡΙΖΑ".

Για το λάιφ στιλ για το οποίο δέχεται επικρίσεις ο κ. Κασσελάκης είπε ότι "η δική μου η ζωή είναι διαφανής. Ας δούμε και το λάιφ στάιλ των άλλων". Όσον αφορά στα προσωπικά του θέματα είπε: "Θα έχουμε γάμο σύντομα, στην Κρήτη, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου σε πολύ στενό κύκλο".

Πηγή: skai.gr

