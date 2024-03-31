Κεχαγιά για Μητσοτάκη: Υποκρίνεται πως δεν ακούει την οργή της κοινωνίας για την επιχειρούμενη συγκάλυψη

Κριτική στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τις δηλώσεις του περί τυμβωρυχίας για την υπόθεση των Τεμπών άσκησε με ανάρτησή της η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεχαγιά.
Ειδικότερα, η κα. Κεχαγιά αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια.
Η ανάρτηση της Βούλας Κεχαγιά:
Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και σήμερα για τυμβωρυχία αναφερόμενος στην τραγωδία στα Τέμπη. Κατήγγειλε την αντιπολίτευση ότι πατάει στον πόνο των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος
#Τέμπη_δικαιωση υποκρινόμενος πως δεν ακούει την οργή της κοινωνίας για την επιχειρούμενη-από την κυβέρνησή του- συγκάλυψη.
Προφανώς κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια.
