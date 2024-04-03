Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΣΥΡΙΖΑ για Αγίους Αναργύρους: «Είναι απορίας άξιον που ο κ. Χρυσοχοΐδης βρίσκεται ακόμη στη θέση του»

Ανακοίνωση μετά το ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα από την επικοινωνία που είχε η 28χρονη Κυριακή με την Άμεση Δράση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ 

ΣΥΡΙΖΑ

Στην γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους αναφέρεται με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνοντας ότι «αγανάκτηση κι αποτροπιασμό προκαλεί η αποκάλυψη της συνομιλίας που είχε η δολοφονημένη 28χρονη με μέλος της 'Αμεσης Δράσης όταν ζήτησε βοήθεια κι ένα περιπολικό να την μεταφέρει στο σπίτι της». 

Ακολούθως εξηγεί: «Η απάντηση που έλαβε, σύμφωνα με τα σοκαριστικά ηχητικά ντοκουμέντα, ήταν: ‘Κυρία μου, το περιπολικό δεν είναι ταξί'. Η στάση αυτή στελεχών της ΕΛ.ΑΣ αποδεικνύει αδιάψευστα πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει αντιληφθεί πως το πραγματικό πρόβλημα στην Ελληνική Αστυνομία δεν είναι ‘αριθμητικό', αλλά αφορά την κατάρτιση, την εκπαίδευση και τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται».

Γενικεύοντας υποστηρίζει: «Είναι απορίας άξιον που ο κ. Χρυσοχοΐδης, ακόμη και μετά από αυτή την αποκάλυψη, βρίσκεται στη θέση του. Ούτε ο πρωθυπουργός θέλησε να τον αποπέμψει, ούτε ο ίδιος αισθάνθηκε την ανάγκη να υποβάλλει την παραίτηση του. Είναι απορίας άξιον πως η κυβέρνηση απέρριψε ξανά την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την κατοχύρωση του όρου ‘γυναικοκτονία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark