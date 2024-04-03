Στις 18 μονάδες, στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, διαμορφώνεται δημοσκοπικά η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, περισσότεροι από τους μισούς πολίτες εμφανίζονται αρνητικοί στο ενδεχόμενο διεξαγωγής πρόωρων εκλογών, ενώ μόλις το 35% δηλώνουν θετικοί.

Αντιθέτως, η πλειοψηφία (61%) παρουσιάζεται θετική στο ενδεχόμενο σύστασης προανακριτικής για την τραγωδία των Τεμπών, αίτημα που έχουν θέσει σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Όσον αφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, πρώτο και με διαφορά είναι η ακρίβεια και ακολουθούν με χαμηλά ποσοστά, η εγκληματικότητα, η υγεία και η δικαιοσύνη.

Προβάδισμα 18 μονάδων για τη ΝΔ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η Pulse στο διάστημα από 1 με 3 Απριλίου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 33%, ο ΣΥΡΙΖΑ 15%, το ΠΑΣΟΚ 12,5% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9%, το ΚΚΕ με 8,5%, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5% και οι Σπαρτιάτες και η Νέα Αριστερά με 3%. Οι Δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου μετρήθηκαν στο 1,8%.

Αρνητική η πλειοψηφία για πρόωρες εκλογές

Αρνητική στο ενδεχόμενο πρόωρων βουλευτικών εκλογών εμφανίζεται η πλειοψηφία των πολιτών, σύμφωνα με την έρευνα της Pulse, παρά το αίτημα του Στέφανου Κασσελάκη και τους τόνους που ανέβηκαν το τελευταίο διάστημα.

Το 51% των δεν επιθυμεί πρόωρες εκλογές, το 35% είναι θετικό ως προς τη διεξαγωγή τους, ενώ το 14% απέφυγε να απαντήσει. Ενδιαφέρον έχει η τοποθέτηση των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, καθώς το 58% δεν επιθυμεί πρόωρες εκλογές.

Θετικός ο κόσμος στην προανακριτική για τα Τέμπη

Στον αντίποδα, το 61% λέει «ναι» στη σύσταση προανακριτικής για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μόλις το 28% δηλώνει αρνητική διάθεση.

Η ακρίβεια κορυφαίο πρόβλημα της κοινωνίας

Όσον αφορά στα θέματα που προβληματίζουν την κοινωνία, μακράν στην κορυφή βρίσκεται η ακρίβεια και τα οικονομικά.

Ο Μητσοτάκης καταλληλότερος πρωθυπουργός, ο... κανένας στη δεύτερη θέση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά τον ορυμαγδό κριτικής από την αντιπολίτευση, παραμένει μακράν ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός και καταλληλότερος για την πρωθυπουργία. Στη δεύτερη θέση είναι ο... κανένας και ακολουθεί ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος προηγείται του Νίκου Ανδρουλάκη.

