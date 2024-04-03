Στα απομνημονεύματα του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε που δημοσιεύτηκαν μετά τον θάνατο του Γερμανού πολιτικού και πρώην υπουργού Οικονομικών, περιλαμβάνεται μια απόπειρα συναδέλφων της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) να ανατρέψουν την τότε καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης του 2015.

Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα, ένας εξέχων Βαυαρός πολιτικός προσπάθησε να στρατολογήσει τον Σόιμπλε ως υποψήφιο καγκελάριο στο πλαίσιο μιας απόπειρας αντικατάστασης της Μέρκελ. Ορισμένοι Βαυαροί πολιτικοί σήμερα αμφισβήτησαν τα όσα αναφέρονται στα απομνημονεύματα του Σόιμπλε.

Το περιστατικό εξιστορείται σε ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματα που δημοσιεύτηκε σήμερα στο περιοδικό Stern. Το βιβλίο, με τίτλο «Εrinnerungen, Mein Leben in der Politik», πρόκειται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα.

Ο Σόιμπλε ήταν ο μακροβιότερος βουλευτής στη γερμανική ιστορία. Πέθανε στις 26 Δεκεμβρίου 2023 σε ηλικία 81 ετών.

Ο Σόιμπλε εξιστορεί ότι οι εντάσεις στο συντηρητικό μπλοκ κλιμακώθηκαν το 2015 και ότι οι ηγέτες του βαυαρικού αδελφού κόμματος του CDU, της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), προσπάθησαν να αντικαταστήσουν τη Μέρκελ ως καγκελάριο - και προσπάθησαν να τοποθετήσουν τον Σόιμπλε ως αντικαταστάτη της.

Κατά τις αφηγήσεις του Σόιμπλε, ο τότε πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Χορστ Ζεεχόφερ, κατηγόρησε τη Μέρκελ στο συνέδριο της CSU το 2015 ότι δεν συνειδητοποιούσε το μέγεθος των κοινωνικών αντιδράσεων, ενώ ο προκάτοχος του Ζεεχόφερ, Έντμουντ Στόιμπερ, αντιδρούσε επίσης έντονα εναντίον της Μέρκελ.

«(Ο Στόιμπερ) προσπαθούσε να με πείσει να ανατρέψουμε τη Μέρκελ για να γίνω ο ίδιος καγκελάριος», τονίζει ο Σόιμπλε.

Όμως ο Σόιμπλε γράφει ότι απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση.

«Όπως και με τον (πρώην καγκελάριο του CDU Χέλμουτ) Κολ δεκαετίες νωρίτερα, συνέχισα να έχω την πεποίθηση ότι η ανατροπή της καγκελαρίου θα μπορούσε μόνο να βλάψει το κόμμα μας μακροπρόθεσμα χωρίς να λύσει πραγματικά το πρόβλημα», σύμφωνα με το απόσπασμα. «Αυτή ήταν η αντίληψή μου για την αφοσίωση, η οποία μπορεί να φαίνεται λίγο απαρχαιωμένη με τα σημερινά πρότυπα».

Ο Ζεεχόφερ δήλωσε στην εφημερίδα Augsburger Allgemeine ότι ο Στόιμπερ δεν του μίλησε ποτέ για μια φερόμενη απόπειρα ανατροπής της Μέρκελ, ίσως «επειδή ήταν απολύτως σαφές ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει (τον Ζεεχόφερ) να δεχθεί να συμμετάσχει σε μια τέτοια απόπειρα».

Ωστόσο, ο Ζεεχόφερ τόνισε ότι είναι ευρέως γνωστό ότι ο Στόιμπερ ήταν ένας έντονης επικριτής της πολιτικής της Μέρκελ για το προσφυγικό.

Ο Στόιμπερ είπε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa) ότι δεν επιθυμεί να σχολιάσει τις αφηγήσεις του Σόιμπλε, λέγοντας ότι θέλει να κρατήσει εμπιστευτικές τις πολλές ιδιωτικές συνομιλίες που είχε με τον πρώην υπουργό Οικονομικών και άλλους συναδέλφους του.

Ο Στόιμπερ ήταν πρωθυπουργός του κρατιδίου της Βαυαρίας από το 1993 έως το 2007 και πρόεδρος της CSU από το 1999 έως το 2007. Κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης, επέκρινε επανειλημμένα την πολιτική της Μέρκελ, η οποία περιελάμβανε το άνοιγμα των συνόρων της Γερμανίας σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο αιτούντες άσυλο.

«Δεν έχω σχολιάσει ποτέ αναφορές σχετικά με αυτό, και φυσικά αυτό ισχύει για μένα και σήμερα μετά τον θάνατό του», είπε ο Στόιμπερ στο dpa.

Στα αποσπάσματα που δημοσίευσε το Stern, ο Σόιμπλε επανέλαβε την επί της αρχής υποστήριξή του στην απόφαση της Μέρκελ να κρατήσει τα σύνορα της Γερμανίας ανοιχτά στους πρόσφυγες το φθινόπωρο του 2015, αλλά επέκρινε παράλληλα τις ενέργειές της για το θέμα.

«Όταν η καγκελάριος πήρε την απόφαση στις 4 Σεπτεμβρίου 2015, η οποία εκ των υστέρων ήταν κεντρική σε αυτήν την κρίση, να κρατήσει τα σύνορα ανοιχτά μπροστά στις καταστροφικές συνθήκες στον σιδηροδρομικό σταθμό της Βουδαπέστης, όπου είχαν αποκλειστεί χιλιάδες πρόσφυγες, σκέφτηκα ότι ήταν το σωστό για ανθρωπιστικούς και ευρωπαϊκούς λόγους η πολιτική αυτή».

Ο Σόιμπλε υποστήριξε επίσης τη διάσημη φράση της Μέρκελ για το θέμα: «Wir schaffen das» (Θα τα καταφέρουμε).

Εντούτοις ο αείμνηστος πολιτικός υποστήριξε στα απομνημονεύματά του ότι αυτά τα συναισθήματα «χρειαζόταν να συνοδεύονται από μια σειρά άλλων μέτρων και προσπάθειες για να καταστεί σαφές ότι αυτό το έκτακτο μέτρο θα εφαρμοζόταν μία φορά».

Περιστασιακά ο Σόιμπλε ήταν απογοητευμένος «που η Μέρκελ παρέμεινε αντίθετη στις διαβουλεύσεις σε ορισμένα ζητήματα».

«Κατά τη γνώμη μου, θα είχε πολλές διαφορετικές ευκαιρίες να ηγηθεί πραγματικά ως πολιτικός και όχι απλώς να αντιδρά».

