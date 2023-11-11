Αντιγραφέα χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, με ανάρτησή του στο Facebook, την πρώτη του μετά τη συνεδρίαση της ΚΕ, τονίζοντας ότι έχει αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με τον κόσμο, και ο κ. Μητσοτάκης λέει τα ίδια πράγματα.



«Χθες πήγα απροειδοποίητα σε Μεγαλοπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη, Τρίπολη, Χαϊδάρι, Αιγάλεω μέσα σε λίγες ώρες. Γιατί -όπως σας έχω πει από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε- έχω αδιαμεσολάβητη επικοινωνία μαζί σας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε απροειδοποίητα σουπερμάρκετ (ελπίζω να είδε το έργο του στις τιμές με τα μάτια του). Και μίλησε με… απλούς πολίτες (οι οποίοι αυθορμήτως τον υποδέχτηκαν με κόρνες) γιατί θέλει, λέει, να έχει «αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με τον κόσμο»! Μιλάει σε αυτήν τη φάση καλύτερα ελληνικά από μένα. Αντιγραφέας, αλλά ας τα λέει τουλάχιστον με δικά του λόγια» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.



