«Αυτή είναι η ομιλία την οποία θα εκφωνούσα εάν δεν είχε μεσολαβήσει η διχαστική τοποθέτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανου Κασσελάκη» τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Τεμπονέρας.

«Μοναδικός εγγυητής για ηρεμία, συλλογικότητα, πολιτικές επεξεργασίες και γρήγορες αποφάσεις δεν μπορεί να είναι άλλος από την ηθική της Αριστεράς, από το καταστατικό μας, τις αξίες μας, τη συλλογικότητα την οποία οφείλει να υπερασπιστεί ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης. Μια αριστερή ηγεσία κατευνάζει, συνθέτει, ενώνει, διεκδικεί την συνέχεια και την μεγέθυνση του κόμματος» επισημαίνει μεταξύ άλλων στην ομιλία που είχε ετοιμάσει το μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ.



Απόψε συνεδριάζει η «Ομπρέλα» και η ομάδα Τεμπονέρα, με το ενδεχόμενο αποώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι ανοιχτό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.