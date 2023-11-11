Εκρηκτικό κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ: Οι διαφωνίες, οι αποχωρήσεις και οι αιχμές

Εκρηκτικό κλίμα, ίσως εκρηκτικότερο κι από αυτό που περίμεναν και οι πιο απαισιόδοξοι, διαμορφώθηκε το Σάββατο στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με τον Στέφανο Κασσελάκη να απευθύνει κάλεσμα στην ΚΕ να πάρει άμεσα και καθαρή απόφαση για τα τέσσερα υπό διαγραφή στελέχη ή τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την αποπομπή τους. Την Κυριακή στις 11 το πρωί ξεκινά η δεύτερη μέρα της ΚΕ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το απόγευμα της ίδιας μέρας με ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη.

«Εξασφαλίστε στον ΣΥΡΙΖΑ την ίασή του από τα πρόσωπα που τον πληγώνουν και τον μικραίνουν. Καταδικάστε τη συμπεριφορά τους στην πράξη. Πάρτε απόφαση άμεσα και καθαρά!» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης σε μία ομιλία που σημαδεύτηκε από χειροκροτήματα αλλά και διακοπές από στελέχη του κόμματος.

Ο Στέφανος Κασσελάκης στην ομιλία του κατηγόρησε την εσωκομματική αντιπολίτευση για απόπειρα διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως δεν γίνεται να είναι στο κόμμα με τα όσα λένε και κάνουν. Παράλληλα, επέμεινε πως ορισμένα στελέχη που είναι εναντίον του υπέσκαπταν με την στάση τους τον ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα.

Οι διαφωνίες, οι αποχωρήσεις και οι αιχμές

Οι συμμαχίες στον ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώθηκαν μέσα από τις αποχωρήσεις (85 σε σύνολο 300 είναι οι αποχωρήσεις, λένε πηγές της ΚΕ), και είναι ο «νέος χάρτης» για τις περαιτέρω εξελίξεις, που αναμένονται ραγδαίες. Αποχώρησε από τη θυελλώδη συνεδρίαση της ΚΕ όπως ήταν αναμενόμενο η «Ομπρέλα» (εκπρόσωποι Τσακαλώτος, Φίλης, Βίτσας) και θα δούμε τι θα γίνει και για την αποχώρησή τους από το κόμμα. Αποχώρησε και η ομάδα της κ. Αχτσιόγλου (με Νάσο Ηλιόπουλο και Αλέξη Χαρίτση μεταξύ άλλων), έχει ενδιαφέρον η σύμπλευση που είχε με τον Διονύση Τεμπονέρα ο οποίος αποχώρησε μαζί με τον Αντώνη Κοτσακά.



Συνεδριάζει η «Ομπρέλα» και το δίκτυο του Διονύση Τεμπονέρα, με την αποχώρηση της «Ομπρέλας» από το κόμμα να φαντάζει απλώς θέμα χρόνου, ενώ ο κ. Τεμπονέρας άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Προσπάθειες για συμβιβασμό



Παρέμειναν στην ΚΕ, αλλά διαφωνούν με το δημοψήφισμα, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ο Νίκος Παππάς, ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Τα στελέχη αυτά του ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκουν έναν συμβιβασμό της ύστατης στιγμής. Στόχος να υπάρχει στην απόφαση της ΚΕ μια αναφορά στο δημοψήφισμα, που με κάποιο τρόπο θα το αποσυνδέει με τις διαγραφές. Είναι πάντως σαφές ότι θα υπάρξει πολιτική καταδίκη των «τεσσάρων» (Νίκος Φίλης, Στέφανος Τζουμάκας, Δημήτρης Βίτσας και Πάνος Σκουρλέτης που αποχώρησε) έτσι ώστε να ψηφιστεί. Ο κ. Κασσελάκης, λένε, ουσιαστικά παρέκαμψε με το δημοψήφισμα εκτός από την ΚΕ και την Επιτροπή Δεοντολογίας με τον πρόεδρό της Αντώνη Κοτσακά να αντιδρά έντονα απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.



Η στάση του Αλέξη Τσίπρα



Ο κ. Τσίπρας δεν είναι πια μέλος της ΚΕ δεν πήγε παρότι έχει κάθε δικαίωμα, παρόλα αυτά ουσιαστικά με την χθεσινή του παρέμβαση και τα τηλεφωνήματα μεταξύ άλλων με τον κ. Φλαμπουράρη και την κ. Γεροβασίλη έδειξε την έντονη ανησυχία του, και θα παραμείνει στη στάση ουδετερότητας που τηρούσε όλο αυτό το διάστημα.

Υπέρ των διαγραφών ο Παύλος Πολάκης



Στην επεισοδιακή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μίλησε ο Παύλος Πολάκης. Δήλωσε υπέρ των διαγραφών και ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «εγώ θέλω τον ΣΥΡΙΖΑ κυβερνώσα εξουσία».

Παππάς: «Προσπάθεια κατεδάφισης του ΣΥΡΙΖΑ»

«Δυστυχώς η τεράστια συμμετοχή μοιάζει τόσο μακριά. Διότι ενώ υπάρχουν προϋποθέσεις πολιτικής φθοράς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως φάνηκε στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, εμείς δεν ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του κόσμου» δήλωσε στην ομιλία του ο Νίκος Παππάς.

Τα γεγονότα που ακολούθησαν σόκαραν. Δεν έχει υπάρξει προηγούμενο μιας τόσο έντονης και τόσο βιαστικής αμφισβήτησης όχι απλά του προσώπου, αλλά και της διαδικασίας και της ύπαρξης του κόμματος. Τα περί ομιλίας ΣΕΒ, είναι καταφανώς πρόφαση. Η κατεδαφιστική, αφοριστική και άθλια σε πολλές περιπτώσεις κριτική προηγήθηκε της ομιλίας στο ΣΕΒ.

Πότε πρόλαβε να γίνει το κόμμα μας Πεπε Γκρίλο και Τράμπ; Είμαστε το κόμμα που έστησε η διαπλοκή για να μοιράσει το ταμείο ανάκαμψης; Τίποτα από αυτά δεν ισχύει και είναι προσβλητικά.

Είμαι βέβαιος πως γνωρίζει και ο ίδιος ο πρόεδρος ότι δεν πήρε λευκή επιταγή . Πήρε εντολή να ηγηθεί. Πρέπει να του ασκήσει κανείς κριτική; Πρέπει. Μέσα στα όργανα. Και πρέπει να συγκροτηθεί πολιτικό κέντρο με τουλάχιστον εβδομαδιαία λειτουργία, το οποίο και θα υλοποιήσει τον απαιτητικό οδικό χάρτη της εξωστρέφειας μέχρι τις ευρωεκλογές.Ταυτόχρονα όμως και αυτό πρέπει να είναι καθαρό. Κανένας δεν πήρε εντολή κατεδάφισης. Στην προσπάθεια κατεδάφισης θα αντισταθεί το στελεχικό δυναμικό και η βάση.

Θεωρώ ότι αυτοί αφορισμοί, οι χαρακτηρισμοί, οι ανοίκειες επιθέσεις και οι προαναγγελίες για νέο πολιτικό σχηματισμό είναι απολύτως ασύμβατες με την έννοια του μέλους, την εκπροσώπηση του κόμματος στα ΜΜΕ και βεβαίως τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια. - -Υπάρχει και μία πτυχή της δημόσιας αντιπαράθεσης η οποία πιστεύω συμπυκνώνει την ουσία της στρατηγικής διαφωνίας. Αυτή αφορά την πορεία μετασχηματισμού του κόμματος σε μία ευρεία αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη από την αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο, με διαδικασίες συμμετοχής και όχι με δομές που καταστέλλουν τη συλλογική βούληση των μελών. Εκεί βρίσκεται η μεγάλη διαφωνία.Εκεί εδράζεται και η σφοδρή κριτική που εξαπολύεται τις τελευταίες μέρες απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.-Κανω έκκληση να κρατηθούν χαμηλοί οι τόνοι. Διότι ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός και η συγκυρία θα μας φέρει μπροστά στην ευθύνη να συζητήσουμε με ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δεν είναι μαζί μας ή και με συντρόφους και συντρόφισσες που διάλεξαν άλλο δρόμο».

Αχτσιόγλου: «Υπαρξιακό ζήτημα»



«Σήμερα έθεσα ένα ζήτημα υπαρξιακό που αφορά το διάγγελμα του προέδρου για το δημοψήφισμα. Πρόταση αντιδημοκρατική και διχαστική για τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Είπα να την συζητήσουμε άμεσα πριν από οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Είπα μάλιστα ότι η συνεδρίαση στην ΚΕ είναι άνευ περιεχομένου. Από την πλευρά του το προεδρείο αρνήθηκε να θέσει οποιοδήποτε θέμα ψηφοφορίας, υπήρξε απόρριψη, ενώ κατά την γνώμη μου η πλειοψηφία ήθελε να συζητηθεί αυτό το θέμα. Σήμερα το όργανο του ΣΥΡΙΖΑ καταπατήθηκε βάναυσα. Δεν πρόκειται για ένα ζήτημα πολιτικής διαφωνίας. Αλλά υπαρξιακό» σημείωσε νωρίτερα η Έφη Αχτσιόγλου.

«Δεν είχε νόημα η παραμονή μας στη συνεδρίαση» τόνισε η κ. Αχτσιόγλου, διευκρινίζοντας ότι δεν αποχωρεί από το κόμμα.

Τσακαλώτος: «Το προεδρείο δεν δέχτηκε καν να μπει η πρότασή μας σε ψηφοφορία»



«Σήμερα μετά από την ομιλία του προέδρου και των δυο γραμματέων, η Έφη, ο Διονύσης και εγώ κάναμε μια διαδικαστική πρόταση να συζητηθεί πρώτα το θέμα που έβαλε ο πρόεδρος για το δημοψήφισμα. Είπαμε ότι δεν είναι εύκολο να γίνει συζήτηση κάτω από την σκιά ότι μπορεί να γίνει δημοψήφισμα (…) Προσπαθήσαμε να τους πείσουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Το προεδρείο δεν δέχτηκε καν να μπει η πρότασή μας σε ψηφοφορία. Είπα να πάει στο τέλος, άρα θα συνεχίσει να υπάρχει σκιά πάνω από την επιτροπή και άρα αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε» δήλωσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Έχω υποστηρίξει το κόμμα του 32%, του 17%, και θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα υποστηρίξω και το 3% και το 0,3%. Συζήτηση υπό την απειλή διαγραφών και δημοψηφίσματος, δηλαδή λιντσάρισμα δεν μπορεί να γίνει. Να μιλάς για πέμπτη φάλαγγα, αυτό από αριστερό άνθρωπο δεν το έχω ακούσει» σχολίασε αιχμηρά για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσακαλώτος πριν την αποχώρηση από τη συνεδρίαση της ΚΕ.

Τεμπονέρας: «Αντικαταστατική, αντιδημοκρατική η πρόταση Κασσελάκη»



«Η πρόταση του προέδρου για διεξαγωγή δημοψηφίσματος και παραπομπή σε δημοψήφισμα είναι μια πρόταση αντικαταστατική βαθιά διχαστική και αντιδημοκρατική. Ζητήσαμε την άμεση ανάκληση ή να τεθεί στην κρίση της κεντρικής επιτροπής. Από τη στιγμή που αυτό δεν έγινε δεκτό αποχωρούμε από την συνεδρίαση» τόνισε από πλευράς του ο Διονύσης Τεμπονέρας.



Στην ερώτηση αν πρόκειται για αποχώρηση από το κόμμα, απάντησε «θα συνεδριάσουμε σύντομα και θα σας πούμε».

«Είναι τρικ να μετατρέπεις τα διαδικαστικά θέματα σε πολιτικά», τόνισε σε δήλωσή της η Όλγα Γεροβασίλη σχολιάζοντας την αποχώρηση της ομάδας της Έφης Αχτσιόγλου, του Διονύση Τεμπονέρα και των μελών της «Ομπρέλας» από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Όλγα Γεροβασίλη «κάλεσε τους συντρόφους και τις συντρόφισσές της να μιλήσουν ήρεμα και ειλικρινά χωρίς κόλπα».

Απάντηση στον Στέφανο Κασσελάκη έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Αντώνης Κοτσακάς, κατά την ομιλία του από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής,



Ο Δημήτρης Βίτσας αποχώρησε νωρίτερα από την αίθουσα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα ακούγονταν σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο Δημήτρης Βίτσας βγαίνοντας είπε «φεύγω, δεν μπορώ να ακούω τον Κασσελάκη».



Από πλευράς του, ο Νίκος Φίλης φώναζε «αίσχος» την ώρα που μιλούσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Πηγή: skai.gr

