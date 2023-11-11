Λογαριασμός
Συνάντηση Ανδρουλάκη με νεαρή Ισραηλινή που ο παππούς της κρατείται όμηρος της Χαμάς

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, δημοσίευσε στιγμιότυπο από τη συνάντησή του με τη νεαρή Ισραηλινή

Συνάντηση με Ισραηλινή που ο παππούς της κρατείται όμηρος

Συνάντηση με νεαρή Ισραηλινή της οποίας η γιαγιά σκοτώθηκε και ο παππούς της κρατείται όμηρος της Χαμάς, είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γνώρισε την κοπέλα στο πλαίσιο της συνάντησής του με την πρόεδρο του Εργατικού Κόμματος του Ισραήλ Merav Michaeli. 

Ο ίδιος δήλωσε συγκλονισμένος από όσα η νεαρή του περιέγραψε, κάτι που εκφράζει με ανάρτησή στο λογαριασμό του στο facebook.

Η Ανάρτηση προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής:

«Στο πλαίσιο της συνάντησης μου με την Πρόεδρο του Εργατικού Κόμματος του Ισραήλ Merav Michaeli γνώρισα την Άνατ. 
Η περιγραφή της για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Kibbutz Nir Oz  ήταν συγκλονιστική. Ο παππούς της σκοτώθηκε και η γιαγιά της κρατείται όμηρος από τη Χαμάς στη Γάζα».

