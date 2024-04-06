«Σ' αυτά εδώ τα ιερά χώματα της Καισαριανής γράφτηκε μία από τις πιο ηρωικές, τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας του κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος, την Πρωτομαγιά του 1944, αυτή της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών», υπογράμμισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αρχή της ομιλίας του το βράδυ του Σαββάτου σε μεγάλη εκδήλωση-συναυλία που διοργάνωσε η ΚΟΑ του ΚΚΕ στο γήπεδο Νήαρ Ήστ για τα 80 χρόνια από την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή.

«Στον γαζωμένο από τα πολυβόλα τοίχο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής, αυτού του Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς, δεν θα πάψει ποτέ να ακούγεται, όπως τότε, καταμεσής της συνοικίας το βραδινό «χωνί»: «προσοχή, προσοχή! Σας μιλάει το ΕΑΜ, προσοχή, προσοχή, σας μιλάει η ΕΠΟΝ, προσοχή, προσοχή σας μιλάει ο ΕΛΑΣ, προσοχή, προσοχή σας μιλάει το ΚΚΕ!»

Είναι η φωνή των νεκρών των περασμένων ταξικών αγώνων, είναι η ηχώ των μεγάλων ειδήσεων που χτυπούσαν με τη γροθιά τους το βράδυ τις πόρτες της συνοικίας που ξαγρυπνούσε: Το τσάκισμα του φασισμού στο Στάλινγκραντ, η αρχή της μεγάλης αντεπίθεσης του Κόκκινου Στρατού, η αρχή μιας μεγάλης πορείας που τελείωσε με τη κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο να καρφώνεται στην καρδιά του φασιστικού κτήνους στο Βερολίνο.

Είναι η φωνή των ακριβών μας συντρόφων, των 200 της Καισαριανής, των χιλιάδων αλύγιστων της ταξικής πάλης που βρίσκονται στις πτυχές της κόκκινης σημαίας του Κόμματος και αναζωπυρώνει τις φλόγες του αύριο, της κόκκινης σημαίας που πάνω από έναν αιώνα κυματίζει σε τούτο δω τον τόπο, στους αγώνες για τη ζωή και το μέλλον.

«Οι ακριβοί μας σύντροφοι ακόμα μας μιλάνε μέσα από τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου..

«(...) ναι, θα μ' αναγνώριζες,

από το ύφος της γενιάς μου, απ' το βλέμμα

που δε σκύβει ποτέ, που δεν καρφώνεται

στα πρόσωπα και στ' αντικείμενα, μα βηματίζει

κατευθείαν μπροστά, μοναχικό, πέντε μέτρα πιο πάνω απ' τα κράνη του παρατεταγμένου εκτελεστικού αποσπάσματος» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Ναι, αναγνωρίζουμε τους συντρόφους μας, από τα βήματά τους που περπάτησαν το θάνατο δίχως να σκοντάψουν…Τους αναγνωρίζουμε σήμερα στους δρόμους του αγώνα που άνοιξε η περπατησιά τους εκείνη την Πρωτομαγιά του '44…Τους αναγνωρίζουμε διαβάζοντας ξανά και ξανά τα τελευταία σημειώματά τους που γράφτηκαν με το αίμα τους πάνω σε κομμάτια ύφασμα…

Αυτά τα φύλλα, του ημερολογίου του αυριανού κόσμου, που μάζεψε ο λαός καθώς τα άφηναν να πέφτουν από τα καμιόνια...

Τους αναγνωρίζουμε μέσα στην περήφανη αρνητική απάντηση του Ναπολέοντα Σουκατζίδη στον Γερμανό φασίστα…

Τους αναγνωρίζουμε από το τελευταίο τους τραγούδι, τις υψωμένες γροθιές, το βλέμμα που διαμόρφωσε το ανθρώπινο τοπίο τούτης της ανυπότακτης συνοικίας, της προσφυγομάνας και ανταρτομάνας Καισαριανής» πρόσθεσε.

Όπως τόνισε στη συνέχεια, «στους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής αναγνωρίζουμε όμως και τα πρώτα χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΕ, τα πρώτα βήματα της εργατικής τάξης, προκειμένου να αποκτήσει συνείδηση για τον εαυτό της. Γιατί κάθε ένας εκτελεσμένος κομμουνιστής σηματοδοτεί μια βασανιστική πορεία οργάνωσης, καθώς το όνομά του συνδέεται με κορυφαίες στιγμές εργατικών αγώνων και εξεγέρσεων.

Αυτό που έβλεπαν στα πρόσωπα τους οι ναζί που εξαπέλυσαν πόλεμο ενάντια τους μέχρι το τέλος, το είχε δει νωρίτερα η αστική τάξη που με λύσσα τους καταδίωκε και δεν ήταν άλλο από τον κίνδυνο για τη δική της εξουσία. Γιατί πριν την Καισαριανή, υπήρξε η Ακροναυπλία που είχε στήσει η αστική τάξη για να χτυπήσει αυτήν ακριβώς την πρωτοπορία του εργατικού κινήματος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.

Γι' αυτό, και στα 200 ονόματα των εκτελεσμένων της Καισαριανής, αναγνωρίζουμε τους αγώνες που οργανώθηκαν από το ΚΚΕ και τα διαλεχτά στελέχη του. Τις μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις στο Βόλο τον Ιούνη του 1936, την πανεργατική απεργία στο Ηράκλειο της Κρήτης τον Αύγουστο 1935 που χτυπήθηκαν από το στρατό, τους αγώνες για τη σταφίδα στη Μεσσηνία του ‘36, την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου...

Ζούμε ξανά τον Μάη του ‘36 στη Θεσσαλονίκη. Την επέκταση της απεργίας των καπνεργατών σ' όλες τις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Ψυχή και καθοδήγηση αυτών των αγώνων, το ΚΚΕ».

«Κανένα άλλο κόμμα δεν διαπαιδαγώγησε και δεν ανέδειξε ήρωες και ηρωίδες, όπως οι 200 κομμουνιστές που τιμάμε σήμερα, χιλιάδες ανώνυμους και επώνυμους. Έναν ηρωισμό που μόνο η πάλη για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης μπορεί να εμπνεύσει...Μόνο το Κόμμα της, το ΚΚΕ, μπορεί να οργανώσει.

Τα σημερινά μέλη και στελέχη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ αντλούμε δύναμη, εμπνεόμαστε από το παράδειγμα αυτών των χιλιάδων ηρώων που ανέδειξε ο λαός μας και συνεχίζουμε να βαδίζουμε τον δρόμο της ανατροπής μέχρι την τελική νίκη, τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.