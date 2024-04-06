Στο 15ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μίλησε ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο υπουργός τόνισε με έμφαση το διακύβευμα των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου και ανέφερε ότι "δεν υπάρχει χαλαρή ψήφος. Όσες φορές το εκλογικό σώμα, ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε την ψήφο ως χαλαρή υπήρξαν συνέπειες, τις οποίες πληρώσαμε πολύ ακριβά με μεγάλο τόκο".

Για τον κ. Πιερρακάκη "υπάρχει μόνο συνειδητή ψήφος και υπάρχει ένα μόνο μήνυμα, το ίδιο που εκφράστηκε πέρυσι. Ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει, ότι θα κλείσουμε τις εκκρεμότητες του χθες και ότι δεν θα συμβιβαστούμε με τη στασιμότητα και με όλα όσα κρατούν τη χώρα πίσω".

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην κυβερνητική αποφασιστικότητα για τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και τόνισε πως " θα λύσουμε όλες τις εκκρεμότητες του χτες και θα διαχειριστούμε τις αναδυόμενες κρίσεις του αύριο. Όλα αυτά τα οποία κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, αλλά για τα οποία χρειάζεται ισχυρό χέρι στο τιμόνι, το χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη".

Ολόκληρη η ομιλία του υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει ως εξής:

«Πενήντα χρόνια Μεταπολίτευσης, πενήντα χρόνια Δημοκρατίας, πενήντα χρόνια Νέας Δημοκρατίας.

Επάνω στον θεμέλιο λίθο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, επάνω στη Μεταπολίτευση χτίστηκε το ένα τέταρτο του συνολικού βίου της χώρας. Και είναι παρά πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με τον ορό Μεταπολίτευση περιγράφουμε δύο διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα. Περιγράφουμε τη διαχείριση της κρίσης εκείνων των εβδομάδων από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, όπου και ο Τάκης Λαμπρίας και ο Σταύρος Ψυχάρης στα βιβλία τους λένε ότι τα έκανε όλα σωστά και τα έκανε γρήγορα, και περιγράφουμε και όλη τη Γ´ Ελληνική Δημοκρατία μαζί.

Και αυτό προκύπτει ακριβώς επειδή τόσο οι ελεύθερες εκλογές του 1974 όσο και το Σύνταγμα του 1975 κατοχύρωσαν τα επόμενα πενήντα χρόνια για να φτάσουμε έως το σήμερα, τη σπουδαιότερη και καλύτερη ίσως περίοδο στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το πως προορατική ήταν η ιδρυτική διακήρυξη αυτού του κόμματος γιατί, ανάμεσα σε άλλα έλεγε: θα υπηρετούμε πάντα και μόνο τα αληθινά συμφέροντα του έθνους, πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες της δεξιάς, της αριστεράς και του κέντρου.

Το έργο αυτό των πενήντα χρόνων, θα γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος, στηρίζεται στους πιο ετερόκλητους ανθρώπους. Σε εκείνους που εξαρχής στρατεύτηκαν με τις ιδέες αυτής της παράταξης όσο και σε εκείνους που τη συνάντησαν στη πορεία. Όλοι μαζί για να στρατευθούν σε κοινούς στόχους με κυρίαρχο άξονα το ευρωπαϊκό όραμα γιατί αυτή η παράταξη κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη - και κυρίως με έμφαση στη Δημοκρατία, την ασφάλεια και την εθνική ευημερία. Το ίδιο, κύριες και κύριοι, συμβαίνει και τώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνησή του το 2019 παρέλαβε μια χώρα σε διχασμό, σε αστάθεια, έπειτα από τρία μνημόνια και έπειτα από πράγματα τα οποία η γενιά μου τα θεωρούσε δεδομένα και τα είδε από το 2010 και μετά να γίνονται ζητούμενα.

Εάν δούμε τι συνέβη σε πέντε χρόνια, θα διαπιστώσουμε ότι η Ελλάδα προχωράει οικονομικά: πέντε χρόνια μετά έχουμε πολλαπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο ορό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.Η Ελλάδα έχει πάρει την επενδυτική βαθμίδα, έχουμε ανακτήσει το αξιόχρεο, στηρίζουμε τα κοινωνικά στρώματα σε όλα τα επίπεδα.

Ψηφιοποιήσαμε το κράτος. Στηρίξαμε την Εθνική 'Αμυνα και την Εθνική Ασφάλεια της χώρας και, ταυτόχρονα, μπαίνοντας στη δεύτερη τετραετία, τρέχουμε,συνεχίζουμε σφυρηλατούμε μεταρρυθμίσεις: από την επιστολική ψήφο, από την επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης,μέχρι τα μη κρατικά Πανεπιστήμια,τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Αυτό είναι το πνεύμα και το νεύμα του εκλογικού σώματος όπως εκφράστηκε πέρυσι. Και αυτό είναι εν τέλει εκείνο το οποίο θα διεκδικήσουμε ξανά στις επερχόμενες εκλογές.

Και κλείνω με αυτή τη σκέψη - γιατί όλοι ξέρετε και όλοι ξέρουμε ότι στα επόμενα τρία χρόνια θα ακολουθήσουν πάρα πολλές αλλαγές πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις.Θα λύσουμε εκκρεμότητες του χθες και θα διαχειριστούμε τις αναδυόμενες κρίσεις του αύριο. Όλα αυτά τα οποία κανείς δεν μπορεί να προβλέψει,αλλά για τα οποία χρειάζεται ισχυρό χέρι στο τιμόνι, το χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δεν υπάρχει χαλαρή ψήφος. Όσες φορές το εκλογικό σώμα, ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε την ψήφο ως χαλαρή υπήρξαν συνέπειες, τις οποίες πληρώσαμε πολύ ακριβά, με μεγάλο τόκο.

Υπάρχει μόνο συνειδητή ψήφος και υπάρχει ένα και μόνο μήνυμα, το ίδιο που εκφράστηκε πέρυσι. Ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει, ότι θα κλείσουμε τις εκκρεμότητες του χθες και ότι δεν θα συμβιβαστούμε με τη στασιμότητα και με όλα όσα κρατούν τη χώρα πίσω.

Πάμε λοιπόν για μια ακόμα μεγάλη νίκη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη Νέα Δημοκρατία».

