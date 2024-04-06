Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση οφείλει να κηρύξει εκτάκτως την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου

Να κηρύξει εκτάκτως την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου ζητά από την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά με αφορμή την πυρκαγιά που μαίνεται στο Λασίθι.

«Η πυρκαγιά που μαίνεται στο Λασίθι έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές, τρεις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, οικισμοί έχουν εκκενωθεί. Πάνω από 70 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από το πρωί σε όλη τη χώρα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία. Αριθμός που απαντάται στην καρδιά του καλοκαιριού», αναφέρει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωση της. Προσθέτει ότι «τις προηγούμενες ημέρες 2.500 στρέμματα έγιναν στάχτη στην φωτιά που έκαιγε επί τέσσερις ημέρες στα Πιέρια Όρη ενώ μεγάλες ζημιές άφησε πίσω της η πυρκαγιά στον Ταύγετο. Και είμαστε μόλις στις αρχές του Απριλίου».

Σημειώνει ότι «η κλιματική κρίση είναι εδώ, κάθε χρόνο όλο και πιο καταστροφική» και ότι «η χώρα μας, τα δάση μας, οι τοπικές κοινωνίες παραμένουν δυστυχώς αθωράκιστες». Προσθέτει ότι «με την άνοδο της θερμοκρασίας να σπάει κάθε ρεκόρ κι ενώ βρισκόμαστε ενώπιων του πιο θερμού καλοκαιριού της ιστορίας τα σήματα κινδύνου είναι ηχηρά» και ότι «κανένα μέτρο πρόληψης, καμία προετοιμασία για άλλη μια χρονιά».

Η Νέα Αριστερά αναφέρει ότι «δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες καθυστερήσεις. Απαιτούνται άμεσα δραστικά μέτρα και προσαρμογή της πολιτικής προστασίας στις έκτακτες συνθήκες της κλιματικής κρίσης».

Σημειώνει καταληκτικά ότι «η κυβέρνηση οφείλει να κηρύξει εκτάκτως την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Και είναι ήδη αργά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

