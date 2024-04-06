"Αυτό που διακυβεύεται στις επερχόμενες εκλογές, δεν είναι το εγώ του Στέφανου, του Κυριάκου ή κάποιου άλλου. Είναι το μέλλον των παιδιών σας και το μέλλον των παιδιών σας απαιτεί μία μεγάλη δημοκρατική παράταξη" είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην πλατεία δημαρχείου στις Μοίρες του Δήμου Φαιστού. Ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στους συγκεντρωμένους, είπε ότι "δεν είμαστε πιασμένοι από κανέναν, δεν βασιζόμαστε σε κανέναν" ενώ αναφέρθηκε σε δηλώσεις που έκανε πριν λίγες μέρες όπως είπε, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

"Άκουσα τον πρωθυπουργό πριν από περίπου μία εβδομάδα που έλεγε ότι οικονομικά συμφέροντα προσπαθούν να ρίξουν την κυβέρνηση" είπε ο κ. Κασσελάκης που πρόσθεσε ότι "μία κυβέρνηση η οποία δουλεύει για το λαό, που έχει βαθιά λαϊκή νομιμοποίηση, δεν φοβάται κανένα συμφέρον. Άρα τι φοβούνται; Μπορεί ένα οικονομικό συμφέρον να τους ρίξει; Αν ισχύει αυτό, τότε να πάμε σε εκλογές"

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε στα "προεκλογικά ψέματα" που όπως τόνισε είπε η Ν.Δ στους πολίτες, με επίκεντρο τη φορολογία, τις μειώσεις φόρων, αλλά και τα Τέμπη.

"Είπανε ψέματα για το ανθρώπινο λάθος του σταθμάρχη" ανέφερε ο κ. Κασσελάκης που μίλησε για " κουλτούρα με μονταζιέρα το βράδυ του εγκλήματος των Τεμπών" .

"Δόξα το Θεό έχουμε την αλήθεια μας, το μήνυμά μας, το κίνημα μας και αυτό θα πετύχει στο τέλος ημέρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μεγαλώνει, αλλάζει, ανανεώνεται. Θα είναι η μία μεγάλη δημοκρατική παράταξη του τόπου" είπε ο κ.Κασσελάκης, μιλώντας για τις ρίζες της οικογένειας του, τον προπάππου του και το θείο του που σκοτώθηκαν από τους Γερμανούς.

"Προφανώς δεν έχουν υπάρξει γερμανικές αποζημιώσεις, ούτε καν έμπρακτες διεκδικήσεις της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια" είπε, ενώ ανέφερε ότι " θα τις διεκδικώ όσο είμαι εν ζωή".

Ο Στέφανος Κασσελάκης επιπλέον είπε πως "είμαστε στο 2024 και θέλουμε η χώρα μας να πλουτίσει. Όλη η χώρα μας να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν θέλουμε να πλουτίσει όμως εις βάρος του εργαζομένου που δεν πρέπει να ευτελίζεται από έναν εργασιακό μεσαίωνα" .

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε " θέλουμε ένα κοινωνικό κράτος, ένα κράτος που να έχει πραγματική δημόσια υγεία και όχι απογευματινά χειρουργεία τα οποία όπως είδαμε στο Ηράκλειο, κάνουν μάλιστα και έκτακτες καταστάσεις ".

Επιπλέον ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π/Σ σημείωσε ότι η Ελλάδα "δεν είναι η χώρα της ατομικής ευθύνης . Είμαστε η χώρα της κοινωνικής ευθύνης. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλω και η Ελλάδα που ξέρω. Κοινωνική ευθύνη και κοινωνική ανέλιξη ".

"Θέλουμε μία κοινωνία με ανθρώπινα δικαιώματα για όλους, χωρίς ρατσισμό, χωρίς φασισμό, χωρίς ομοφοβία, χωρίς διακρίσεις. Μία κοινωνία όπου η ισότητα δεν είναι μόνο έμπρακτη, αλλά η ισότητα έχει πάνω από όλα την πυξίδα για ισότητα στην ευκαιρία, έτσι ώστε ένα παιδί που γεννιέται σε αυτόν εδώ το τόπο να μην αναγκαστεί να μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Να μπορεί να μεγαλώσει στη χώρα του και να διαπρέψει".

Ο Στέφανος Κασσελάκης χαρακτήρισε μεγάλο στοίχημα της κοινωνίας, το δημογραφικό πρόβλημα.

"Είμαστε μία χώρα η οποία σε 26 χρόνια θα έχει 6,5 εκατομμύρια Έλληνες.

Η Κωνσταντινούπολη έχει πάνω από 20 εκατομμύρια πληθυσμό, με μέσο όρο ηλικίας 32 ετών. Πρέπει το κράτος να είναι παρεμβατικό και να λύσει τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μία κυβέρνηση η οποία δεν απολογείται σε συμφέροντα, η οποία μπορεί με ένα τρόπο μη κολλημένο σε αυτές τις νεοφιλελεύθερες νοοτροπίες που λένε ιδιωτικοποιήσεις παντού, απλά να μπορέσει να παρέμβει και να αλλάξει τη ζωή του πολίτη" επισήμανε ο κ. Κασσελάκης.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του έξω από το δημαρχείο Φαιστού, επισήμανε ότι "δεν υπάρχει μεγαλύτερη πολυτέλεια στη ζωή, από το να ξυπνάς κάθε μέρα και να αισθάνεσαι ότι ζωή σου έχει νόημα. Θέλω να ξέρετε ότι όπως σας βλέπω στα μάτια αυτή τη στιγμή, μου δίνετε νόημα και είμαι ευγνώμων για αυτό".

Νωρίτερα ο κ.Κασσελάκης είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει βόλτα στο κεντρικό δρόμο των Μοιρών όπου συνάντησε πολίτες και μίλησε μαζί τους. Συνάντηση επίσης είχε με το δήμαρχο Φαιστού Γρηγόρη Νικολιδάκη με τον οποίο συζήτησαν για τα προβλήματα της περιοχής. Μάλιστα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επανέλαβε ότι είναι υπερήφανος για τα έργα που υλοποιήθηκαν στην Κρήτη αλλά και στην περιοχή της Μεσαράς επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναφέρθηκε και στο φράγμα της Φανερωμένης, για το οποίο επί ΣΥΡΙΖΑ όπως τόνισε, ολοκληρώθηκαν μελέτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

