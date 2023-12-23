Η κριτική για τις ελληνοποιήσεις που γίνεται σε σχέση με την πρόσφατη τροπολογία για τους μετανάστες είναι εντελώς αβάσιμη και γίνεται εκ του πονηρού δηλώνει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, που συμπληρώνει ότι η κριτική αυτή έχει στόχο να διεγείρει τα αντανακλαστικά μιας κοινής γνώμης που έχει δικαιολογημένα τραυματιστεί από την κακοδιαχείριση του μεταναστευτικού προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα ο κ. Καιρίδης εξηγεί ποιες είναι οι ανάγκες που εξυπηρετεί αυτή η ρύθμιση από την κυβέρνηση. Ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι πρόκειται για εφάπαξ ρύθμιση που πρόκειται να κλείσει οριστικά.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δηλώνει επίσης ικανοποιημένος από την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη τις προηγούμενες ημέρες για το μεταναστευτικό μετά από ολονύχτιες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία μάλιστα χαρακτηρίζει μια «ελληνική επιτυχία».

Επίσης, μιλάει για τη συνεργασία που έχει ξεκινήσει με την Τουρκία, την οποία χαρακτηρίζει πολύτιμη για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Καταλήγοντας αναφέρεται και στα οφέλη από την υιοθέτηση του μέτρου παροχής τουριστικής βίζας επτά ημερών σε Τούρκος πολίτες για 10 νησιά του ανατολικού Αιγαίου, που έγινε μετά από στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρη Καιρίδη

Ερώτηση ΑΠΕ-ΜΠΕ: Είστε ικανοποιημένος από τη Συμφωνία που επιτεύχθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το μεταναστευτικό ;

Δημήτρης Καιρίδης: Προφανώς. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή αλλά και μια ελληνική επιτυχία. Πετύχαμε, για πρώτη φορά, να εξισορροπήσουμε την ευθύνη των κρατών πρώτης υποδοχής με την υποχρεωτική αλληλεγγύη όλων. Και διαφυλάξαμε μια σειρά από σημαντικές ρήτρες, για τη μη υπερφόρτωση των νησιών, τον μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων, την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, με βάση την εμπειρία της περασμένης δεκαετίας. Είναι ένα θετικό βήμα, στη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν αποτελεί τον τελικό προορισμό.

Ερώτηση: Η τροπολογία σχετικά με τους μετανάστες έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Ας ξεκαθαρίσουμε τι περιλαμβάνει, τι δεν περιλαμβάνει και σε ποιους απευθύνεται.

Δημήτρης Καιρίδης: Η τροπολογία δίνει πρόσβαση στη νόμιμη εργασία σε μη νόμιμα διαμένοντες αλλοδαπούς στην Ελλάδα επί τριετία εφόσον και για όσο έχουν απασχόληση. Η τροπολογία δεν είναι ούτε νομιμοποίηση ούτε ελληνοποίηση, αφού δεν δίνει δικαίωμα μόνιμης διαμονής, οικογενειακής επανένωσης ούτε, βέβαια, ελληνική ιθαγένεια. Είναι ένα περιορισμένο και προσεχτικά σχεδιασμένο μέτρο στη βάση του υπάρχοντος πάγιου μηχανισμού της 7ετίας και βάσει των 6-8.000 δικαιούχων αυτού κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι αφορά περί τους 30.000 μετανάστες.

Ερώτηση: Τι απαντάτε σε αυτούς που κατηγορούν την κυβέρνηση για ελληνοποιήσεις;

Δημήτρης Καιρίδης: Η κριτική για ελληνοποιήσεις είναι παντελώς αβάσιμη, όπως εξηγώ ανωτέρω. Και, συχνά, γίνεται εκ του πονηρού για να διεγείρει τα αντανακλαστικά μιας κοινής γνώμης που έχει δικαιολογημένα τραυματιστεί από την κακοδιαχείριση, για να το πω κομψά, του μεταναστευτικού την περίοδο 2015-2019.

Ερώτηση: Ποιες ήταν οι ανάγκες που οδήγησαν στην υιοθέτησή αυτής της ρύθμισης;

Δημήτρης Καιρίδης: Η πίεση στην αγορά εργασίας, η ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας, η καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού που η μαύρη, αδήλωτη εργασία προκαλεί, η αύξηση των δημοσίων εσόδων και των ασφαλιστικών εισφορών. Οι λόγοι είναι πολλοί και σημαντικοί. Το πιο σημαντικό αντεπιχείρημα είναι αυτό της ενδεχόμενης δημιουργίας «μαγνήτη» προσέλκυσης και νέων παράνομων αφίξεων. Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Ο σχεδιασμός της παρέμβασής μας το αποκλείει. Η ρύθμιση αφορά αφίξεις προ του 2021. Και ο πραγματικός μαγνήτης είναι η Γερμανία όχι η Ελλάδα.

Ερώτηση: Υπάρχει περίπτωση να επεκταθεί ή να ανοίξει ξανά από την κυβέρνηση στο μέλλον;

Δημήτρης Καιρίδης: Όχι. Η ρύθμιση είναι εφάπαξ. Ανοίγει ένα παράθυρο τακτοποίησης που στη συνέχεια μέσα στο 2024, κλείνει. Ο πάγιος μηχανισμός της 7ετίας και όλες οι υπόλοιπες προβλέψεις του μεταναστευτικού κώδικα συνεχίζουν να ισχύουν στο ακέραιο. Η χώρα βάζει τάξη στην ανομία και προχωρά στη σύναψη διμερών συμφωνιών εργασιακής κινητικότητας για την ενίσχυση της λελογισμένης, νόμιμης μετανάστευσης με όρους και κανόνες, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικονομίας.

Ερώτηση : Την ίδια ώρα, τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι μειωμένες οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα, σε τι οφείλεται αυτό και πόσο ρόλο έχει παίξει ο διάλογος που έχει ξεκινήσει εκ νέου με την Τουρκία;

Δημήτρης Καιρίδης: Η συνεννόηση με την Τουρκία βοηθά. Υπάρχει πράγματι πτώση των ροών, όμως ο αγώνας συνεχίζεται, ιδίως στη θάλασσα. Οι επιβαρυμένες διεθνείς συνθήκες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Η συνεργασία με τις όμορες χώρες, όπως κατεξοχήν είναι η Τουρκία, είναι πολύτιμη για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Την επιδιώκουμε προς όφελος της εθνικής προσπάθειας. Και, σήμερα, μετά από πολύ καιρό βρίσκουμε ανταπόκριση.

Ερώτηση: Τις προηγούμενες ημέρες παρουσιάσατε τη μεταναστευτική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης στους 27 πρεσβευτές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα. Ποιες είναι οι βασικές γραμμές της ;

Δημήτρης Καιρίδης: Ναι στο νόμιμο, όχι στο παράνομο. Όπως προβλέπουν και οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, η πολιτική μας βασίζεται σε δυο πυλώνες: είμαστε κάθετα απέναντι στην παράνομη διακίνηση και επιμένουμε στην αυστηρή φύλαξη των συνόρων, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και τον νόμο, αλλά, ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε την ανάγκη της λελογισμένης νόμιμης μετανάστευσης, με όρους και κανόνες, σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες και επιλογές. Τα δυο πάνε μαζί. Για να γίνει αποδεκτό το δεύτερο, πρέπει να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία. Και, για να πετύχουμε το πρώτο, θα πρέπει να δημιουργήσουμε νόμιμες εναλλακτικές.

Ερώτηση: Προχωρήσατε πρόσφατα στην υιοθέτηση του μέτρου παροχής τουριστικής βίζας επτά ημερών σε Τούρκος πολίτες για 10 νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Σε τι εξυπηρετεί αυτό;

Δημήτρης Καιρίδης: Το μέτρο της διευκόλυνσης της θεώρησης εισόδου για Τούρκους πολίτες έχει πολλαπλά οφέλη. Πρώτον, βοηθά οικονομικά τα νησιά μας που έχουν δεχτεί μεγάλο βάρος της μεταναστευτικής πίεσης προς την Ευρώπη. Γι’ αυτό και χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό από τις τοπικές κοινωνίες. Δεύτερον, βοηθά στην προσέγγιση των δυο λαών, Ελλήνων και Τούρκων, και αποδεικνύει ότι η Ελλάδα θέλει να βοηθήσει την πρόσβαση των Τούρκων στην Ευρώπη, υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις αρχές καλής γειτονίας. Όμως, θέλω, με την ευκαιρία, να διορθώσω μία παρεξήγηση. Το συγκεκριμένο μέτρο δεν ήταν προϊόν διαπραγμάτευσης με την Τουρκία αλλά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού αφορά τη ζώνη Σένγκεν. Και δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη στενή συνεργασία μας με την Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει τώρα το πράσινο φως. Η εφαρμογή, μερική ή πλήρης, επαφίεται στη δική μας απόφαση, όποτε και για όσο εμείς θέλουμε.

