Η Νέα Αριστερά προχωρά την οργανωτική της συγκρότηση

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα έδειξαν πως η Νέα Αριστερά, η κοινοβουλευτική ομάδα των «11» που προέκυψε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πολλά βήματα να κάνει. Δείχνει να βρίσκεται κάτω από το όριο του 3%, ωστόσο τα στελέχη της δεν ανησυχούν. Θεωρούν πως υπάρχει ακόμα πολύς και πυκνός χρόνος μέχρι τις ευρωεκλογές προκειμένου να αφήσουν ισχυρό το αποτύπωμά τους ιδιαιτέρως στην κοινωνία. Η παρουσία τους στη Βουλή τους έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις πολιτικές παρεμβάσεις τους. Και θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες από τη νέα χρονιά όχι μόνο για συγκρούσεις, αλλά για τα κόμματα να αναπτύξουν τις θέσεις τους. Βρισκόμαστε, άλλωστε ακόμα στην αρχή της δεύτερης κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στην οργανωτική της συγκρότηση προχωράει με γρήγορα και αποφασιστικά βήματα η Νέα Αριστερά. Στόχος και κεντρική στρατηγική είναι να εξελιχθεί από μια κοινοβουλευτική ομάδα σε κοινωνικό, πολιτικό ρεύμα με παρουσία και παρέμβαση μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο. Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε πανελλαδική σύσκεψη στελεχών και ήδη εκκινούν οι διαδικασίες συγκρότησης των πρώτων νομαρχιακών και τοπικών συντονιστικών. Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου η Νέα Αριστερά έχει προγραμματίσει να προχωρήσει σε ανοιχτές συνελεύσεις με την παρουσία βουλευτών και στελεχών σε όλους τους νομούς.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις των βουλευτών, αλλά και κορυφαίων στελεχών από την «Ομπρέλα» θα είναι πιο συχνές πλέον. Απομένουν, άλλωστε περίπου έξι μήνες μέχρι τις 9 Ιουνίου που θα στηθούν οι ευρωκάλπες. Η Νέα Αριστερά, όπως επισημαίνουν στελέχη της, «απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στους νέους και τις νέες που βιώνουν την ακρίβεια και τις ανισότητες και ζουν την οδύσσεια αναζήτησης στέγης. Που βλέπουν την κλιματική κρίση ως την μέγιστη πρόκληση της εποχής μας, αλλά νιώθουν ότι η πολιτική είναι κάτι μακρινό και ξένο, στους προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες που αναζητούν μια πειστική και αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στην κυριαρχία της δεξιάς του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Όπως αναδείχθηκε στη Βουλή, αλλά και από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, κορυφαίο ζήτημα στην ατζέντα της Νέας Αριστεράς είναι η οργάνωση της παρέμβασης απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όπως ανέδειξε σε εκτενή του δήλωση ο Αλέξης Χαρίτσης, «η Νέα Αριστερά θα δώσει τη μάχη, μέσα και έξω από τη Βουλή, για να μην περάσει το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και να ανοίξει μια σοβαρή, συντεταγμένη συζήτηση για αυτό που όντως χρειάζεται η χώρα μας: την αναγέννηση της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Το αμέσως επόμενο διάστημα οργανώνονται συσκέψεις πανεπιστημιακών και πρωτοβουλίες από φοιτητές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.