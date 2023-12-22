Αν και η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του Κοσόβου, οι πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές ανταλλαγές με την Ελλάδα είναι περισσότερες από ό,τι με την πλειοψηφία των μελών της ΕΕ που το έχουν αναγνωρίσει, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Κοσόβου Μπεσνίκ Μπισλίμι σε συνέντευξή του στο Euractiv, προσθέτοντας ότι η Πρίστινα γνωρίζει τι θα χρειαστεί για να προχωρήσει η Αθήνα με την αναγνώρισή της.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Κοσόβου μίλησε επίσης για την άνοδο της δεξιάς στην ΕΕ και τις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι το Κόσοβο δεν ανησυχεί καθώς οι σχέσεις της χώρας με τους συμμάχους της είναι ισχυρότερες από τους πολιτικούς ή τις αλλαγές που επιφέρουν οι εκλογές.

Το Κόσοβο υπέβαλε αίτημα ένταξης στην ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2022 και ελπίζει σε πρόοδο κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2023, αφού η Προεδρία της Ισπανίας, ενός άλλου κράτους που δεν το αναγνωρίζει, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.

Ο Μπισλίμι δήλωσε ότι δεν υπήρξε «τόσο μεγάλη πρόοδος όσο ελπίζαμε υπό την ισπανική προεδρία», αλλά ότι «υπάρχουν ελπίδες» η αίτηση να προχωρήσει από το Συμβούλιο στην Επιτροπή, υπό τη βελγική προεδρία, που θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου.

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση του Κοσόβου έχει ανησυχίες για την ουγγρική προεδρία λόγω της εγγύτητάς της με τη Σερβία και τη Ρωσία, οι οποίες αντιτίθενται αμφότερες στην ανεξαρτησία του Κοσόβου, δήλωσε ρητά πως δεν υπάρχουν.

Αυτό οφείλεται στην τοπική και διεθνή διπλωματική υποστήριξη και τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών σε πολλούς τομείς.

Με την παρούσα κατάσταση, η ένταξη του Κοσόβου στην ΕΕ θα παρεμποδιστεί από τη μη αναγνώριση της Ισπανίας, της Σλοβακίας, της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ρουμανίας, η καθεμία με διαφορετικές επιφυλάξεις, κυρίως λόγω εδαφικών διαφορών ή διαφορών ανεξαρτησίας.

Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο, οι διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα έχουν γίνει όλο και πιο δυνατές. Η Ελλάδα διαθέτει διαπιστευμένο από την UNMIK Γραφείο Συνδέσμου στην Πρίστινα (Αποστολή Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κόσοβο), ενώ στην Αθήνα λειτουργεί Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Κοσόβου. Το 2021, αναβαθμίστηκε σε Γραφείο Ενδιαφέροντος, και ενώ δεν μπορεί να κυματίζει τη σημαία του Κοσόβου από έξω, μπορεί να εκδίδει βίζες. Η Αθήνα αναγνωρίζει επίσης τα διαβατήρια που εκδίδονται από το Κόσοβο, ένα βήμα που δεν έχουν κάνει ακόμη οι υπόλοιπες χώρες που δεν αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία του.

Επιπλέον, φέτος τον Μάρτιο, ο τότε Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε το Κόσοβογια έκτη φορά, συναντώντας την Κοσοβάρα πρόεδρο Βιόσα Οσμάνι.

Ερωτηθείς εάν η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι η πρώτη που θα ξεπεράσει τη γραμμή όσον αφορά την αναγνώριση, ο Μπισλίμι δήλωσε τα εξής: «Καταλαβαίνουμε ότι οι πέντε χώρες της ΕΕ που δεν μας αναγνωρίζουν έχουν πέντε συγκεκριμένες καταστάσεις στο εσωτερικό τους και γι’ αυτό δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο φάρμακο ή την ίδια προσέγγιση για όλες».

«Η κατάσταση με την Ελλάδα είναι ιδιαίτερη, διότι έχουμε περισσότερες ανταλλαγές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές με την Ελλάδα από ό,τι με τα περισσότερα μέλη της ΕΕ που έχουν αναγνωρίσει το Κόσοβο», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός.

Ο Μπισλίμι σημείωσε ότι δεν υπάρχει υπουργός Εξωτερικών στην Ευρώπη που να έχει επισκεφθεί το Κόσοβο πιο συχνά από αυτόν της Ελλάδας.

Διευκρίνισε επίσης ότι το Κόσοβο γνωρίζει πολύ καλά τι θα χρειαστεί για να κάνει η Ελλάδα το επόμενο βήμα και να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός είπε επίσης ότι όταν η ΕΕ πρότεινε την βασική συμφωνία για την εξομάλυνση των σχέσεων στην Πρίστινα, αυτό έγινε με την προϋπόθεση ότι θα έλυνε το 99% των εκκρεμών ζητημάτων και «το κύριο αποτέλεσμα υποτίθεται ότι θα ήταν η άρση αυτού του εμποδίου, που προέρχεται από τους πέντε που δεν το αναγνωρίζουν».

Ωστόσο, ο Μπισλίμι δήλωσε ότι η αναγνώρισή τους δεν θα πρέπει να αποτελεί «αποτέλεσμα» της διαδικασίας εξομάλυνσης με τη Σερβία, αλλά «εισροή».

«Εάν διατηρήσεις την πρόοδο με τους μη αναγνωρίζοντες ως αποτέλεσμα της διαδικασίας, καθιστάς την πρόοδο αδύνατη και θα είναι παράλογο για τη Σερβία να είναι εποικοδομητική στο διάλογο, εάν γνωρίζει ότι αυτό θα έχει υψηλό κόστος γι’ αυτήν».

Ο Μπισλίμι ήταν σαφής ότι οι διπλωματικές προσπάθειες υψηλού επιπέδου συνεχίζονται μεταξύ του Κοσόβου, όσων το αναγνωρίζουν και όσων δεν τον αναγνωρίζουν, αλλά ότι η ελάχιστη αναμενόμενη κίνηση είναι η Σερβία να κάνει αυτό το βήμα, όπως περιγράφεται σε διάφορες συμφωνίες της ΕΕ.

«Εάν η Σερβία αναγνωρίσει τα διαβατήρια του Κοσόβου, η Ισπανία δεν μπορεί να πει ‘όχι, δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε τα διαβατήρια του Κοσόβου’. Αν η Σερβία πει, θα υπογράψω μια συμφωνία όπου το Κόσοβο και η Σερβία θα αλληλοαναγνωρίζονται ως δύο ισότιμα μέρη, η Σλοβακία δεν μπορεί να πει όχι», είπε.

Καμία ανησυχία για πιθανή επιστροφή του Τραμπ

Ενόψει των ευρωεκλογών του 2024, της ανόδου της δεξιάς σε όλη την ήπειρο και μιας πιθανής νίκης του Τραμπ στις ΗΠΑ, ο Μπισλίμι δεν ανησυχεί.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δήλωσε ότι το Κόσοβο θα συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις που θα επιλέξουν οι πολίτες της εκάστοτε χώρας και ότι οποιαδήποτε διάκριση αριστεράς και δεξιάς θα ήταν «καταστροφική».

Όσον αφορά την πολιτική των ΗΠΑ, ο Μπισλίμι δήλωσε ότι η προσέγγιση προς το Κόσοβο «δεν είναι απαραίτητα προϊόν των προτιμήσεων μεμονωμένων ατόμων, είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία των ΗΠΑ και δεν μπορεί να αλλάξει».

Σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη όμως, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι περιμένει την επιστροφή του Τραμπ για να δημιουργήσει μια ευνοϊκή κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια και για τη Σερβία. Ανέφερε ότι το Αζερμπαϊτζάν «περίμενε 27 χρόνια» για μια τέτοια κατάσταση για να πάρει πίσω το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, προσθέτοντας ότι η Σερβία πρέπει να «επιβιώσει» μέχρι τις εκλογές του 2024.

Πιστεύοντας ότι οι πολιτικοί έρχονται και φεύγουν, αλλά η βασική προσέγγιση παραμένει η ίδια, παραδέχθηκε ότι ορισμένα άτομα, όπως ο πρώην απεσταλμένος των ΗΠΑ στο Κόσοβο κατά την εποχή του Τραμπ, Ρίτσαρντ Γκρένελ, μπορούν να προκαλέσουν ζημιά.

Ο Γκρένελ, ο οποίος δέχθηκε πρόσφατα πυρά επειδή κατηγόρησε ως ψεύτρα μια γυναίκα από το Κόσοβο που βιάστηκε από τα σερβικά στρατεύματα όταν ήταν παιδί, εξοστρακίστηκε από τους διπλωματικούς κύκλους και κατηγορήθηκε για αποικιοκρατική νοοτροπία. Συνεχίζει ωστόσο να ασκεί έντονη κριτική στο Κόσοβο και την κυβέρνησή του, γεγονός που οδηγεί σε αντιλήψεις ότι είναι Σέρβος λομπίστας ή ότι ευνοεί το Βελιγράδι.

Αλλά παρά τη ζημιά που μπορούν να προκαλέσουν αυτοί οι άνθρωποι, «δεν επηρεάζει τη μακροπρόθεσμη συμμαχία μεταξύ του Κοσόβου και των ΗΠΑ».

«Οι ΗΠΑ παραμένουν ο ισχυρότερος εταίρος που έχουμε διεθνώς και αυτό δεν θα αλλάξει με τις επόμενες εκλογές», είπε στο τέλος ο Μπισλίμι.

