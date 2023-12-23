Αντίδραση εκπροσώπου τουρκικού ΥΠΕΞ για την έγκριση από την κυπριακή κυβέρνηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με δήλωση του εκπροσώπου του αντιδρά στην έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, με δήλωσή του αργά το βράδυ της Παρασκευής, 22 Δεκεμβρίου, ισχυρίζεται ότι το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο της Κύπρου παραβιάζει τα δικαιώματα τόσο της Τουρκίας, όσο και των Τουρκοκυπρίων.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η Τουρκία έχει καταθέσει στον ΟΗΕ τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της και τονίζει ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να κάνει δεκτές τις θέσεις της Λευκωσίας όσον αφορά στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας.

Επίσης χαρακτηρίζει μάταιη «την προσπάθεια της ελληνοκυπριακής πλευράς» να εκμεταλλευτεί την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και υπογραμμίζει τη θέση της 'Αγκυρας περί νομίμων δικαιωμάτων και δικαιοδοσίας της Τουρκίας στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά της Νήσου Κύπρου και νομίμων δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από τη Νήσο.

Συγκεκριμένα, ολόκληρη η δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Οι περιοχές που καθορίζονται στο "Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο", το οποίο βασίζεται σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταρτίζεται από όλα τα κράτη μέλη, παραβιάζουν υπό αυτή τη μορφή τους τα δικαιώματα της Τουρκίας και της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ)".

»Η Τουρκία έχει καταθέσει τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της στη Μεσόγειο στα Ηνωμένα Έθνη ήδη από το 2004 και πιο πρόσφατα το 2020.

»Από την αρχή έχει δηλωθεί ότι μονομερείς πράξεις της "Ελληνοκυπριακής Διοίκησης", σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας δεν θα γίνουν αποδεκτές και οι πρακτικές της χώρας μας στον τομέα αυτό συνεχίζονται σε αυτό το πλαίσιο. Αυτή τη φορά, η προσπάθεια της ελληνοκυπριακής πλευράς να εκμεταλλευτεί την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό θεωρείται η τελευταία μάταιη προσπάθεια.

»Η Τουρκία έχει νόμιμα δικαιώματα και δικαιοδοσία στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά της Νήσου Κύπρου και οι Τουρκοκύπριοι έχουν νόμιμα δικαιώματα στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από τη Νήσο. Οι παράνομες και εντελώς άπληστες πρωτοβουλίες της "Ελληνοκυπριακής Διοίκησης" είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα, δεν έχουν καμία ισχύ και υπονομεύουν τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.

»Οι προσδοκίες της Τουρκίας από τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν αλλάξει. Δεν θα πρέπει να αγνοηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των θεμάτων που σχετίζονται με τη θαλάσσια δικαιοδοσία στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Αντί να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα στην περιοχή, η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να αναπτύξει τη συνεργασία με την "ΤΔΒΚ", αποδεχόμενη ότι η λύση του Κυπριακού μπορεί να είναι δυνατή μόνο στη βάση των πραγματικοτήτων στο νησί».

Μέσω του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει στόχο να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των ενεργειακών τομέων στη θάλασσα, των θαλάσσιων μεταφορών και των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, του τουρισμού και της εξόρυξης πρώτων υλών, καθώς επίσης στην προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων και στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

