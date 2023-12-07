«Τα νησιά μας έχουν μια καλή ροή Τούρκων τουριστών. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε αυτές τις επαφές μεταξύ των δύο λαών» δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Καιρίδης μιλώντας στην ΕΡΤ αναφορικά με την παροχή βίζας σε Τούρκους τουρίστες για επίσκεψη σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πρόσθεσε δε χαρακτηριστικά ότι οι «νησιώτες έχουν κάθε λόγο σήμερα να πανηγυρίζουν».

Σχολιάζοντας εφ'όλης της ύλης την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, ο κ. Καιρίδης είπε πως όλα πήγαν καλά, «καλύτερα απ΄ότι και ο πλέον αισιόδοξος ενδεχομένως ανέμενε». Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι όσα έγιναν σήμερα «εντάσσονται σε μια γενικότερη στρατηγική του Ερντογάν ή αν πρόκειται για έναν μεσοπρόθεσμο κατευνασμό μέχρι να αλλάξουν κάποια πράγματα διεθνώς, όπως π.χ. ο ένοικος του Λευκού Οίκου», ο κ. Καιρίδης απάντησε πως η «δική μας επιφυλακτικότητα και καχυποψία είναι απολύτως δικαιολογημένη».

«Από εκεί και πέρα όμως δεν θα ερχόταν [ ο Ερντογάν] με 8 υπουργούς και επικεφαλής μιας πολυμελέστατης αντιπροσωπείας […] για να συνομιλήσουμε σε βάθος για τα θέματα παράνομης διακίνησης και παράτυπης μετανάστευσης, στα οποία υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να φυλάξουν σύνορα και να διακόψουν τις όποιες ροές έχουμε», επεσήμανε ο κ. Καιρίδης.

Πρόσθεσε ότι «η Τουρκία για τους δικούς της λόγους – καθαρά λόγους συμφέροντος – έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει μια αντιπαράθεση με την Ελλάδα, και είναι αυτή που έκανε αλλαγή στάσης, εμείς είμαστε εκεί που ήμασταν, η Τουρκία πήγε από το «Μητσοτάκης γιοκ» στο «φίλε μου Κυριάκο» και από τους Typhoon τους πυραύλους και το «θα έρθουμε μια νύχτα» στη διακήρυξη των Αθηνών».

