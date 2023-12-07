Τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στα τέλη Φεβρουαρίου, όπως είχε αποφασιστεί τον Οκτώβριο, αποφάσισε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.



Την άποψη αυτή υποστήριξε και ο Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας για «ένα συνέδριο συσπείρωσης ανανέωσης και ανασυγκρότησης το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου».



Ως προς την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής προκρίθηκε αυτή να αναδειχθεί μετά τις Ευρωεκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου 2024.

Στις κάλπες που θα στηθούν για την εκλογή συνέδρων θα συμμετάσχουν για πρώτη τα 40.000 νέα μέλη του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.