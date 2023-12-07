Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Οι συμφωνίες, το παρασκήνιο και οι αντιδράσεις Αθήνας και Άγκυρας

Με υπογραφές σε 15 συμφωνίες και το κλίμα να χαρακτηρίζεται από όλες τις πλευρές θετικό, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα και η συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας. Παρ' ότι έχουν προηγηθεί πολλά πριν τη στροφή στη στάση της γειτονικής χώρας, και με βάση την εικόνα των δύο ηγετών στη σημερινή τους συνάντηση, θα μπορούσαμε να διακινδυνεύσουμε την εκτίμηση ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών διέρχονται μία από τις καλύτερες περιόδους στην ιστορία. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός του μορατόριουμ που κρατάει 10 μήνες και όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.

Ο Τούρκος πρόεδρος αφίχθη στην Ελλάδα με τη λογική να διατηρήσει αυτό το καλό κλίμα. Παρόλα αυτά, αναφέρθηκε τόσο στο θέμα της Γάζας όσο και σε «τουρκική μειονότητα», με τον Έλληνα πρωθυπουργό να απαντά και να διευκρινίζει ότι πρόκειται για «μουσουλμανική μειονότητα», όπως εξάλλου αναφέρεται και στις διεθνείς συνθήκες. Ωστόσο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θέλησε να πάρει εκ νέου τον λόγο, κάτι που φανερώνει τις προθέσεις του για ηρεμία στις σχέσεις Αθήνας - Άγκυρας και διατήρησης του θετικού κλίματος μεταξύ των δύο πλευρών.

Κατά τη διάρκεια, μάλιστα. της συνάντησης των δύο ηγετών, οι δύο ηγέτες, εκτός από τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες, μίλησαν για μπάσκετ και άλλα πιο χαλαρά θέματα, φανερώνοντας τη θετική τους διάθεσή, αλλά και την άρτια προετοιμασία των επιτελείων, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης, όσο -και πολύ περισσότερο- σε επίπεδο συμφωνιών.

Με ανάρτησή της στο X, η τουρκική προεδρία σημείωσε το θετικό κλίμα, προτάσσοντας τις εξής δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν:

«Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τις συνομιλίες τους στην Αθήνα.

Σημειώνοντας ότι αυτή ήταν η πρώτη προεδρική επίσκεψη από την Τουρκία στην Ελλάδα μετά από 65 χρόνια παύσης, ο Πρόεδρος Ερντογάν υπογράμμισε ότι θέλουν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη θετική δυναμική στις τουρκοελληνικές σχέσεις, τονίζοντας:

"Το γεγονός ότι πραγματοποιούμε σήμερα την 5η συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου μετά από επτά χρόνια αποτελεί ένδειξη αυτής της πρόθεσης. Νομίζω ότι δεν θα κάνουμε τόσο μεγάλο διάλειμμα για την επόμενη συνάντηση και ότι θα είναι επωφελές και για τις δύο χώρες μας να διεξάγουμε αυτή τη συνάντηση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, όπως αναφέρεται στην ιδρυτική δήλωση".».

Η Αθήνα από την πλευρά της προέβη σε θετική αποτίμηση της συνάντησης, με τις κυβερνητικές πηγές να σχολιάζουν ως εξής:

-Ιδιαίτερα σημαντικό κείμενο, καθώς είναι η πρώτη φορά που Ελλάδα και Τουρκία – με τις υπογραφές του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και του Προέδρου της Τουρκίας δεσμεύονται σε σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας και σε «ήρεμα νερά».

-Συγκεκριμένα, στη Διακήρυξη υπογραμμίζεται η σημασία αποτελεσματικών διαύλων επικοινωνίας σε κάθε επίπεδο και δίνεται έμφαση στην αποφυγή συγκρουσιακών καταστάσεων και δυνητικής κλιμάκωσης.

-Επιπλέον, η Διακήρυξη καθορίζει τις αρχές και τα ορόσημα του ελληνοτουρκικού διαλόγου και των επαφών στη βάση των τριών αξόνων που είχαν συμφωνηθεί κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο Βίλνιους τον περασμένο Ιούλιο: Πολιτικός διάλογος (για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, στον οποίο εντάσσονται οι διερευνητικές επαφές), θετική ατζέντα (η οποία διαρκώς θα εμπλουτίζεται), Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και μέτρα για τη μείωση «αδικαιολόγητων πηγών έντασης καθώς και των κινδύνων που απορρέουν από αυτές»)

-Είναι μια δήλωση προθέσεων στην οποία και η Τουρκία δεσμεύεται για στους στόχους του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της φιλικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών.

-Υπάρχει σαφής αναφορά στη δέσμευση αποφυγής δηλώσεων και ενεργειών που υπονομεύουν το πνεύμα και το γράμμα της Διακήρυξης ή θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

-Η γειτονική χώρα δεσμεύεται στην επίλυση όποιας διαφωνίας προκύψει με την Ελλάδα με φιλικό τρόπο είτε με απευθείας διαβουλεύσεις με τη χώρα μας, είτε με άλλα μέσα αμοιβαίας επιλογής, όπως προβλέπεται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

-Η Διακήρυξη των Αθηνών δεν αναιρεί τις νομικές θέσεις των δύο χωρών.

Οι 15 συμφωνίες που υπεγράφησαν, είναι οι εξής:

Συμφωνίες

1 . Συμφωνία στον Τομέα της Παιδείας

Υπογράφουν ο Υπ. Παιδείας κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Τούρκος Υπ. Παιδείας κ. Yusuf Tekin

Η συμφωνία στοχεύει στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας της Ελλάδας και της Τουρκίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αναφέρεται στην αναγνώριση διπλωμάτων τεχνικής εκπαίδευσης, στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, στην οργάνωση κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για διδάσκοντες και σπουδαστές, στις ανταλλαγές σπουδαστών.

Μνημόνια

2. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) ΑΔΜΗΕ - TEIAS στον Τομέα της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Υπογράφουν ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς του ΑΔΜΗΕ κ. Δημήτρης Μίχος και ο Πρόεδρος TEIAS κ. Orhan Kaldirim

Το μνημόνιο αφορά τη δημιουργία νέας διασυνδετικής γραμμής μεταξύ Νέα Σάντας και Μπαμπαέσκι με στόχο την αναβάθμιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Τουρκίας και την αύξηση του όγκου αμφίδρομης ροής ενέργειας κατά 600 MW.

3. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) στον Τομέα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

Υπογράφουν ο Υπ. Ανάπτυξης κ. Κώστας Σκρέκας και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κ. Hakan Fidan

Το μνημόνιο αναφέρεται στην ανάπτυξη δομών δικτύωσης μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των δύο χωρών, καθώς και στην αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

4. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) ECG- Eximbak στον Τομέα των Εξαγωγών

Υπογράφουν ο ΥΦΥΠΕΞ κ. Κώστας Φραγκογιάννης και o CEO της Turk Eximbank κ. Ali Guney

Το μνημόνιο προωθεί τη συνεργασία των φορέων Export Credit Greece και Turk Eximbank με σκοπό την αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Η συνεργασία περιλαμβάνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας, εκπαίδευση προσωπικού, ενημέρωση και διευκόλυνση στην επίλυση προβλημάτων, ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων σε Ελλάδα, Τουρκία και τρίτες χώρες.

5. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) EG - Invest in TR στον Τομέα των Επενδύσεων

Υπογράφουν ο ΥΦΥΠΕΞ κ. Κώστας Φραγκογιάννης και ο Πρόεδρος του Invest in Turkiye κ. Burak Daglioglu

Το μνημόνιο αναφέρεται στη συνεργασία των φορέων Enterprise Greece και Invest in Turkiye με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η αλληλοενημέρωση σε θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος, η δημιουργία σταθερού και ευέλικτου επενδυτικού κλίματος, η προώθηση και διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών επενδυτικών προγραμμάτων.

6. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) μεταξύ EG – TOBB στον Τομέα των Επενδύσεων/Επιχειρήσεων

Υπογράφουν ο ΥΦΥΠΕΞ κ. Κώστας Φραγκογιάννης και ο Αντιπρόεδρος του ΤΟΒΒ κ. Cengiz Gunay

Το μνημόνιο αφορά τη συνεργασία των φορέων Enterprise Greece και Union of Chambers and Commodity Exchanges Of Turkiye (TOBB) με σκοπό τη στήριξη των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών. Η συνεργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη στρατηγικών για την αύξηση των εμπορικών και επιχειρηματικών αποστολών, την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

7. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) στον Τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών με έμφαση στην Προστασία ΑμΕΑ

Υπογράφουν η Υπ. Οικογενειακής Πολιτικής και Κοινωνικής Συνοχής κ. Σοφία Ζαχαράκη και ο Τούρκος ΥΠΕΞ κ. Hakan Fidan

Το μνημόνιο προωθεί τη συνεργασία για την ανάπτυξη στρατηγικών και υπηρεσιών με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον κοινωνικό ιστό. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, η οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων για την εξάλειψη των ανισοτήτων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας, τη φροντίδα και την αποϊδρυματοποίηση των ΑμΕΑ.

8. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) στον Τομέα του Αθλητισμού

Υπογράφουν ο ΥΠΕΞ κ. Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Hakan Fidan

Το παρόν μνημόνιο αντικαθιστά το παλαιότερο Πρωτόκολλο του 2013 και προωθεί την ενδυνάμωση του θεσμού των Ολυμπιακών Αγώνων, τη συνεργασία για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αγώνων, τη συνεργασία και τις ανταλλαγές μεταξύ εθνικών ομοσπονδιών και αθλητικών ομίλων.

Κοινές δηλώσεις / Διακηρύξεις

9. Κοινή Δήλωση /Διακήρυξη για συνεργασία στον Τομέα του Τουρισμού

Υπογράφουν η Υπ. Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Τούρκος Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Mehmet Ersoy

Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν τον ρόλο του τουρισμού ως γέφυρας συνεργασίας μεταξύ των δύο λαών και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη και στήριξη επαγγελματιών, επιχειρήσεων και τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνούν να συνέρχεται κάθε χρόνο η Κοινή Επιτροπή Τουρισμού με σκοπό να προωθήσει την άμεση συνεργασία ταξιδιωτικών φορέων και τουριστικών πρακτόρων, να ενισχύσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών , να διερευνήσει τις δυνατότητες για κοινές τουριστικές επενδύσεις, με απώτερο στόχο την αύξηση των τουριστικών ροών .

10. Κοινή Δήλωση /Διακήρυξη ΓΓΕΤ- TUBITAK για συνεργασία στον Τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας

Υπογράφουν ο Υπ. Ανάπτυξης κ. Κώστας Σκρέκας και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κ. Hakan Fidan

Οι εθνικοί φορείς έρευνας και τεχνολογίας των δύο χωρών, με σκοπό τη συνέχιση και διεύρυνση της επιστημονικής συνεργασίας τους, επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να προκηρύξουν κοινό διαγωνισμό στους τομείς: βιοεπιστημών, υγείας, φαρμακευτικών προϊόντων, αγροδιατροφής, κυκλικής οικονομίας, βιώσιμης ενέργειας, δομικών υλικών, πολιτισμού, τουρισμού και δημιουργικής βιομηχανίας.

11. Κοινή Δήλωση/Διακήρυξη για σύγκληση Κοινής Επιτροπής Οικονομίας και Εμπορίου (JEC - JETCO)

Υπογράφουν ο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννης και ο Τούρκος Υφυπουργός Εμπορίου κ. Sezai Ucarmak

Οι δύο πλευρές συμφωνούν στη σύγκληση της 6ης Συνόδου Κοινής Επιτροπής Οικονομίας και Εμπορίου. Η τουρκική πλευρά έχει προτείνει να πραγματοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2024 στην Κωνσταντινούπολη. Στη σύνοδο θα εξεταστούν θέματα εμπορίου, ενέργειας, μεταφορών, τουρισμού.

12. Κοινή Δήλωση/ Διακήρυξη για συνεργασία στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης

Υπογράφουν ο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αυγενάκης και ο Τούρκος ΥΠΕΞ κ. Hakan Fidan

Οι δύο πλευρές εκφράζουν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα των αγροτικών καλλιεργειών, να συνεργαστούν στην αντιμετώπιση πλημμυρών ή ξηρασίας, να συνεργαστούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, να καταπολεμήσουν την παράνομη αλιεία, να προωθήσουν την έρευνα στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης.

13. Κοινή Δήλωση/ Διακήρυξη για Τελωνειακή Συνεργασία

Υπογράφουν ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργος Πιτσιλής και ο Τούρκος Υφυπ. Εμπορίου Sezai Ucarmak

Οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνούν στη διοργάνωση κοινών σεμιναρίων, την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά των τελωνειακών υπηρεσιών, να καταπολεμήσουν την απάτη, να προωθήσουν την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών.

14. Κοινή Δήλωση/ Διακήρυξη για τη διοργάνωση Hackathon

Υπογράφουν ο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννης και ο Τούρκος ΥΦΥΠΕΞ κ. Burak Akcapar

Οι δύο πλευρές προγραμματίζουν την διοργάνωση διαδικτυακού διαγωνισμού με ενεργό συμμετοχή μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νεοφυών επιχειρήσεων, εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων των δύο χωρών. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να καταθέσουν ιδέες και προτάσεις πάνω σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και καθημερινότητας σε αστικό περιβάλλον. Η πρόταση που θα βραβευθεί θα υποστηριχθεί από τις δύο χώρες προκειμένου να υλοποιηθεί.

15. Κοινή Δήλωση/ Διακήρυξη για επόμενη σύγκληση τεχνικής Επιτροπής για 2η γέφυρα στον Έβρο - ΕΓΝΑΤΙΑ

Υπογράφουν ο CEO ΕΓΝΑΤΙΑΣ κ. Κουτσούκος και ο Τούρκος Αν. Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αυτοκινητοδρόμων Τουρκίας κ. Selahattin Bayramcavus

Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν την πρόοδο των εργασιών στην κατασκευή δεύτερης διασυνοριακής γέφυρας στην περιοχή Κήποι - Ύψαλα, την οποία εποπτεύει η Εγνατία Οδός Α.Ε., και ανακοινώνουν την επόμενη συνάντηση τεχνικών επιτροπών και εμπειρογνωμόνων.

Ο διάλογος του Μανώλη Κωστίδη με τον Τούρκο πρόεδρο

Ένα από τα παρασκήνια της επίσκεψης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, ήταν ο διάλογος του Τούρκου προέδρου με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωσνταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, έξω από το Προεδρικό μΜέγαρο και ενώ ο κ. Ερντογάν κατευθυνόταν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε ο Τούρκος πρόεδρος με την ΠτΔ, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και λίγο πριν μπει στο Μέγαρο Μαξίμου ο Ερντογάν έκανε μια στάση και συνομίλησε με τον δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ.

Ο Μανώλης Κωστίδης είπε στον Ταγίπ Ερντογάν «καλώς ήρθατε» με τον Τούρκο πρόεδρο να κοντοστέκεται, να χαμογελάει και να απαντάει στο δημοσιογράφο «καλώς σας βρήκα. Ελπίζω να κάνετε και τις ανάλογες ειδήσεις». Τότε ο Μανώλης Κωστίδης του απαντάει «κατά το δυνατόν».

Σχολιάζοντας το στιγμιότυπο ο Μανώλης Κωστίδης είπε πως με τον πρόεδρο Ερντογάν «έχουμε συναντηθεί πολλές φορές σε διάφορες περιστάσεις. Και τώρα με τη συνέντευξη στην Καθημερινή είχαμε επικοινωνία, αλλά και προεκλογικά».

Το... σόου του Πίνατ πίσω από Μητσοτάκη και Ερντογάν στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε λίγο μετά τις 12 στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ενώ οι δύο ηγέτες φωτογραφίζοντας στην κορυφή της σκάλας στο Μέγαρο, το παρών έδωσε και ο... Πίνατ. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πίνατ κάνει την εμφάνισή του σε τέτοιου είδους συναντήσεις.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ο Τούρκος πρόεδρος ρώτησε τον Έλληνα πρωθυπουργό αν έχουν... ταΐσει τον Πίνατ, για να εισπράξει -φυσικά- θετική απάντηση.

Ο Αταμάν υποδέχθηκε τον Τούρκο πρόεδρο στην τουρκική πρεσβεία

Ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα Τσαγατάι Ερτζιγιές και ο προπονητής του μπασκετικού Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν υποδέχθηκαν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έξω από την τουρκική πρεσβεία, όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης.

Είναι ενδεικτικό ότι Ερντογάν και Αταμάν μίλησαν επί αρκετή ώρα έξω από την πρεσβεία της Τουρκίας, με τον Τούρκο πρόεδρο να ακούει χαμογελαστός τον τεχνικό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Αταμάν με ειδική άδεια έφυγε για λίγες ώρες από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή του Παναθηναϊκού Aktor για το σημερινό παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης και έφτασε στην τουρκική πρεσβεία για να υποδεχθεί στην Αθήνα τον Τούρκο πρόεδρο ως ο πιο εξέχων Τούρκος πολίτης που εργάζεται στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας κατευθύνθηκε στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα αφότου ολοκληρώθηκε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας που πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας συναντήθηκε με εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και μέλη της οικογένειας του Αχμέτ Σαδίκ. Λίγο πριν τις 5:30 το απόγευμα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναχώρησε για το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Η τουρκική πρεσβεία βρίσκεται στη Βασιλέως Γεωργίου, κοντά στην Ηρώδου Αττικού, όπου βρίσκονται και το Προεδρικό Μέγαρο και το Μέγαρο Μαξίμου.

