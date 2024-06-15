Το «παρών» στο Athens Pride έδωσε σήμερα Σάββατο ο Χάρης Δούκας. Ο δήμαρχος Αθηναίων παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις, όπως είχε προαναγγείλει, μίλησε με τον κόσμο, απηύθυνε κι έναν χαιρετισμό, ενώ έκανε και σχετική ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook.

Ανέβασε φωτογραφίες και έγραψε: «Η Αθήνα στέκεται σταθερά υπέρ της συμπερίληψης και της ανεκτικότητας και φέτος είμαστε ακόμα πιο αποφασισμένοι να προωθήσουμε αυτά τα ιδανικά! Το Athens Pride - Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας είναι μια ακόμα ευκαιρία να γιορτάσουμε μαζί την ισότητα, την αγάπη και την αποδοχή όλων των ανθρώπων και να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Η Αθήνα Αγαπά, Στηρίζει και Αποδέχεται! Ένας Νόμος Δεν Αρκεί!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.