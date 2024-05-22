Να προχωρήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ζητά ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Σε δήλωση του αναφέρει ειδικότερα ότι «πριν από λίγη ώρα οι κυβερνήσεις της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας ανακοίνωσαν ότι προχωρούν στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Ενώ, σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προτίθεται να πράξουν το ίδιο».

«Αυτή είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης. Αυτή είναι η Ευρώπη που στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Απέναντι σε μια γενοκτονία που συντελείται σήμερα σε βάρος του παλαιστινιακού λαού απέναντι σε εγκλήματα πολέμου, όπως καλεί ο γενικός εισαγγελέας να τα χαρακτηρίσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», τονίζει.

Ο κ. Χαρίτσης καλεί τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του «να πάψουν να είναι οι πιο πιστοί σύμμαχοι της ακροδεξιάς κυβέρνησης Νετανιάχου. Να προχωρήσουν στην άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, όπως άλλωστε προβλέπει και η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του Δεκεμβρίου του 2015. Να πάψουν να εμπλέκουν τη χώρα μας σε πολεμικές επιχειρήσεις και να επιστρέψει η φρεγάτα Ύδρα από την Ερυθρά Θάλασσα».

Υποστηρίζει ότι «η χώρα μας, η Ελλάδα, οφείλει να σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας». «Και αυτή η πλευρά, είναι η πλευρά της αλληλεγγύης, είναι η πλευρά του ανθρωπισμού, είναι η πλευρά του διεθνούς δικαίου» προσθέτει και σημειώνει: «Εμείς, ως Νέα Αριστερά αυτή την πλευρά της ιστορίας έχουμε επιλέξει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.