Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φοιτητικές εκλογές: Πρώτη δύναμη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, κρατάει τα ποσοστά της -Τα πρώτα αποτελέσματα

Σύμφωνα με πληροφορίες η συμμετοχή φαίνεται να έχει κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά με τη φοιτητική παράταξη της ΝΔ να καταγράφει ίδια ποσοστά σε σχέση με το 2023

Φοιτητικές εκλογές

Πρώτη για 37η φορά παραμένει η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών που διεξήχθησαν σήμερα σε όλη την επικράτεια. 
 
Σύμφωνα με πληροφορίες η συμμετοχή φαίνεται να έχει κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά με τη φοιτητική παράταξη της ΝΔ να καταγράφει ίδια ποσοστά σε σχέση με το 2023.
 
Ας σημειωθεί ότι η φοιτητική παράταξη που πρόσκειται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν κατάφερε να σχηματίσει ψηφοδέλτιο σε καμία σχολή.
 
Στη δεύτερη θέση, τέλος, παραμένει η ΠΚΣ, φοιτητική παράταξη του ΚΚΕ, χωρίς πάντως να φαίνεται αυτή την ώρα πως αυξάνει το ποσοστό της σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: φοιτητικές εκλογές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark