Πρώτη για 37η φορά παραμένει η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών που διεξήχθησαν σήμερα σε όλη την επικράτεια.



Σύμφωνα με πληροφορίες η συμμετοχή φαίνεται να έχει κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά με τη φοιτητική παράταξη της ΝΔ να καταγράφει ίδια ποσοστά σε σχέση με το 2023.



Ας σημειωθεί ότι η φοιτητική παράταξη που πρόσκειται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν κατάφερε να σχηματίσει ψηφοδέλτιο σε καμία σχολή.



Στη δεύτερη θέση, τέλος, παραμένει η ΠΚΣ, φοιτητική παράταξη του ΚΚΕ, χωρίς πάντως να φαίνεται αυτή την ώρα πως αυξάνει το ποσοστό της σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.