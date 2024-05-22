Πρώτη για 37η φορά παραμένει η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών που διεξήχθησαν σήμερα σε όλη την επικράτεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες η συμμετοχή φαίνεται να έχει κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά με τη φοιτητική παράταξη της ΝΔ να καταγράφει ίδια ποσοστά σε σχέση με το 2023.
Ας σημειωθεί ότι η φοιτητική παράταξη που πρόσκειται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν κατάφερε να σχηματίσει ψηφοδέλτιο σε καμία σχολή.
Στη δεύτερη θέση, τέλος, παραμένει η ΠΚΣ, φοιτητική παράταξη του ΚΚΕ, χωρίς πάντως να φαίνεται αυτή την ώρα πως αυξάνει το ποσοστό της σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
