Συνελήφθη χθες το βράδυ στον Ασπρόπυργο, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ ένας 52χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 30 ετών και σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 52 μηνών για τα αδικήματα της απάτης και της πλαστογραφίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο φυγόποινος διευθύνοντας εταιρεία κατήρτιζε πλαστές επιταγές τοποθετώντας υπογραφές με στοιχεία άλλων ατόμων με σκοπό τον προσπορισμό μεγάλων οικονομικών ποσών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

