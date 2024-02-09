Ηράκλειο: Σύσκεψη ενόψει της αντιπυρικής περιόδου υπό τον Ευάγγελο Τουρνά

Σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, παρόντος του Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Νικόλαου Ρουμελιώτη, πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων στο Ηράκλειο με θέμα την αποτελεσματικότερη συνεργασία και το συντονισμό ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου.

Όπως δήλωσε ο κ. Τουρνάς, η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς όπως τις Περιφέρειες, τους Δήμους, τις ένοπλες δυνάμεις αλλά και τα σώματα ασφαλείας είναι σημαντική, συμπληρώνοντας ότι στόχος είναι «να προετοιμαστούμε, για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης».

Ο Ευάγγελος Τουρνάς μάλιστα, επισήμανε ότι «η κλιματική κρίση μάς έχει προσπεράσει» και πως «είναι ανάγκη να επιταχύνουμε για να προλάβουμε να ετοιμαστούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο», συμπληρώνοντας ότι «στόχος φέτος είναι να ενισχύσουμε το Πυροσβεστικό Σώμα με περισσότερα εναέρια μέσα αλλά και προσωπικό» και ανακοινώνοντας, μεταξύ άλλων, την πρόσληψη 650 δασοκομάντο και 50 πτυχιούχων. «Με περισσότερα εναέρια μέσα και προσωπικό, θα προσπαθήσουμε να είμαστε νωρίτερα και κοντύτερα στη φωτιά κατά την έναρξή της, ώστε να την προλαβαίνουμε σε πρώτο χρόνο» επισήμανε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ανέφερε ότι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος έχει τεθεί «τόσο η ενδυνάμωση και η ετοιμότητα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, όσο και η συνεργασία που έχουμε και θα έχουμε με τους υπόλοιπους φορείς ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και να είναι ασφαλείς οι πολίτες αλλα και οι επισκέπτες του νησιού».

Ότι ο σχεδιασμός φέτος έχει ξεκινήσει νωρίτερα, επισήμανε ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης Γιώργος Τσικαλάς, που πρόσθεσε ότι «τα τελευταία χρόνια, τα εργαλεία που έχουμε έχουν αυξηθεί κατά πολύ περισσότερο» και πως στόχος είναι «να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα» ενώ, τέλος, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης που συμμετείχε στη σύσκεψη ευχαρίστησε για την άριστη όπως χαρακτήρισε συνεργασία, διευκρινίζοντας ότι «είχαμε μια εξαίρετη χρονιά το 2023, το ίδιο πρέπει να έχουμε και τη νέα χρονιά» και πως πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι οι Δήμοι αλλά και οι εθελοντικές οργανώσεις «για να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα», προσθέτοντας ότι και η Περιφέρεια Κρήτης από την πλευρά της στηρίζει και θα στηρίζει τις πυροσβεστικές υπηρεσίες είτε με εξοπλισμό είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί. Αμέσως μετά τη σύσκεψη, ο κ. Τουρνάς πραγματοποίησε επισκέψεις σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στο Ηράκλειο και το Λασίθι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.