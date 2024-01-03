ΗΠΑ: Νέα κατηγορία σε βάρος του γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ

Ο αμερικανός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ βοήθησε επιχειρηματία από το Νιου Τζέρσι να αναζητήσει επενδύσεις από εταιρεία του Κατάρ με δεσμούς στην ηγεσία του εμιράτου της Μέσης Ανατολής, ανέφεραν χθες Τρίτη ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απαγγέλλοντας νέα κατηγορία σε βάρος του 70χρονου πολιτικού.

Τον περασμένο Οκτώβριο ο Μενέντεζ δήλωσε αθώος για την κατηγορία της συνωμοσίας με σκοπό να ενεργήσει ως «μη εγγεγραμμένος ξένος πράκτορας» για λογαριασμό της αιγυπτιακής κυβέρνησης και για την κατηγορία ότι έλαβε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσι ως αντάλλαγμα για να εμποδίσει έρευνες των αρχών εναντίον τους.

Όπως αναφέρουν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο συμπληρωματικό κατηγορητήριο, ο Μενέντεζ σύστησε τον επιχειρηματία Φρεντ Ντέιμπις σε μέλος της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ προκειμένου να διαπραγματευτεί επένδυση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων σε επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των ακινήτων. Κατηγορίες απαγγέλθηκαν επίσης σε βάρος του Ντέιμπις, ο οποίος δηλώνει αθώος.

Η δίκη του γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 6 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.