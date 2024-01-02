Φάμελλος: Αισχροκέρδια σε όλα τα χρώματα των τιμολογίων ρεύματος

«Πέρα από την κατανόηση των διαφορών στα τιμολόγια ρεύματος διαφορετικών χρωμάτων, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η αισχροκέρδεια θα είναι παρούσα σε όλα, είτε η ρήτρα αναπροσαρμογής χρεώνεται εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων μετά την πάροδο. Και το πρόβλημα δεν είναι αυτή καθαυτή η ρήτρα, αλλά η δυνατότητα αισχροκέρδειας της χονδρεμπορικής αγοράς και η ρηχή αγορά ενέργειας στην Ελλάδα. Όποιο τιμολόγιο και αν επιλέξουν οι καταναλωτές η κυβέρνηση δεν έχει κάνει το παραμικρό για να μειώσει την αισχροκέρδεια στη χονδρεμπορική αγορά του ρεύματος», σημείωσε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» Θεσσαλονίκης και τον δημοσιογράφο Α. Λυκεσά.

Ο Σ. Φάμελλος επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που έχει ελάχιστα διμερή συμβόλαια μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών, αλλά αντίθετα, το σύνολο των καταναλωτών είναι εκτεθειμένο απευθείας στις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, χωρίς προθεσμιακά συμβόλαια τα οποία είχαν νομοθετηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον, στη χονδρεμπορική αγορά συχνά παρατηρούνται στρεβλώσεις με προσφορά τιμών με μεγάλο συντελεστή κέρδους από τους ηλεκτροπαραγωγούς, από τη μια επειδή η αγορά είναι ολιγοπωλιακή, από την άλλη επειδή δεν ελέγχεται επαρκώς.

Ο Σ. Φάμελλος τόνισε ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι να είναι πάντα χαμένοι οι καταναλωτές: «Μονά-ζυγά θα είναι χαμένοι οι καταναλωτές και μονά-ζυγά κερδισμένο θα είναι το ολιγοπώλιο του ρεύματος, γιατί δεν υπάρχει έλεγχος από την Πολιτεία», επεσήμανε, δίνοντας ως παράδειγμα τα υπερκέρδη που σημειώθηκαν στη λιανική του ρεύματος όταν η κυβέρνηση, τον Αύγουστο του 2022, προχώρησε στη δήθεν κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής που τώρα επανέρχεται: «Μέσα σε δύο μήνες, υπήρξαν πάνω από 1 δισ. ευρώ υπερκέρδη στην προμήθεια, τα οποία και επιδότησε η κυβέρνηση. Στη συνέχεια, το Νοέμβριο του 2022 νομοθετήθηκε έκτακτη εισφορά για τα υπερκέρδη αυτά, αλλά έως σήμερα δεν έχει επιστρέψει ούτε ένα ευρώ», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της ανυπαρξίας ελέγχου από την Πολιτεία.

Παρουσιάζοντας την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Σ. Φάμελλος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει να τεθεί ανώτατος συντελεστής κέρδους, με αποτέλεσμα όποιο χρώμα τιμολογίου και να επιλέξουν οι καταναλωτές να μην πληρώνουν την αισχροκέρδεια της χονδρεμπορικής αγοράς. «Συνολικά, η πολιτική μας πρόταση αφορά μια ισχυρή Πολιτεία που δεν θα αφήνει κανέναν απροστάτευτο, είτε μιλάμε για τον καταναλωτή, είτε για την ευάλωτη οικογένεια, είτε για τον επιχειρηματία. Διότι υπάρχουν καρτέλ στην αγορά που αποδομούν οποιαδήποτε διαδικασία στην οικονομία», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τα ιδιωτικά ΑΕΙ, ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί και το έχει δηλώσει δημόσια, ότι στην περίπτωση των ιδιωτικών ΑΕΙ θα παραβιάσει το Σύνταγμα: «Με τη δήλωση αυτή, της ευθείας παραβίασης του Συντάγματος, νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον σε ένα ακρότατο σημείο αποδόμησης των κανόνων της Δημοκρατίας. Τόσα χρόνια δεν μπορούσε να γίνει νομοθετική ρύθμιση για αυτούς που υποστήριζαν τα ιδιωτικά ΑΕΙ, γιατί υπήρχε το Σύνταγμα, τώρα λένε ότι θα προχωρήσουν σε αυτή χωρίς να αλλάξουν το Σύνταγμα. Τότε για ποιο λόγο τόσα χρόνια δεν μπορούσαν;», αναρωτήθηκε.

Κατόπιν, και αναφερόμενος στη «συνέπεια» του κ. Μητσοτάκη, τόνισε ότι εδώ και τεσσεράμισι χρόνια, η κυβέρνηση το μόνο που έκανε ήταν να υποστηρίζει τα ιδιωτικά σχολεία και τα κολλέγια, χορηγώντας επαγγελματικά δικαιώματα από την «πίσω πόρτα» με νυχτερινές τροπολογίες της κ. Κεραμέως: «Η προσπάθεια για την ιδιωτικοποίηση της Ανώτατης Παιδείας υπήρξε συστηματική. Και έχει ήδη υποθηκεύσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της Ανώτατης Παιδείας, άρα το μέλλον της χώρας, την ανάπτυξη, την υγεία, την ασφάλεια των πολιτών. Γιατί δεν γίνεται κανένας έλεγχος σπουδών, διδασκόντων και δεξιοτήτων και γνώσεων στα κολλέγια μέχρι σήμερα», υπογράμμισε.

Τόνισε επίσης ότι στόχος της κυβέρνησης της ΝΔ είναι να μειώσει τη δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών στη γνώση, περιορίζοντας το δικαίωμα της πρόσβασης στην Ανώτατη Παιδεία και άρα το δικαίωμα των νέων στα αύριο, στο μέλλον στην προκοπή.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα επιδιώξει να σταματήσει το νομοσχέδιο. Δεν γνωρίζουμε βέβαια και τη στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ, γιατί παρατηρούμε μία περίεργη, μεσοβέζικη στάση, που θα είναι καθοριστική για τον χαρακτήρα της προοδευτικότητας του χώρου του. Θα πρέπει να δοθεί μία μάχη επί της ουσίας των δικαιωμάτων. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά την Ανώτατη Παιδεία είναι ανύπαρκτη: ειλικρινά ρωτάμε τι έπραξε τέσσερα χρόνια για την ποιότητα των σπουδών, για την ποιότητα των παρεχόμενων γνώσεων, των εξετάσεων, πτυχίων και επαγγελματικών δικαιωμάτων στα κολλέγια. Αν ήθελε να κάνει κάτι για την ποιότητα της γνώσης θα το είχε κάνει. Το μόνο που έκανε ήταν να μειώσει καθηγητές και πόρους από τα δημόσια Πανεπιστήμια. Και τώρα θέλει να πετύχει το τελειωτικό χτύπημα με τα ιδιωτικά ΑΕΙ», σημείωσε.

«Πρέπει να μιλήσουμε για καλά δημόσια πανεπιστήμια που θα εξασφαλίζουν ότι δεν θα χρειάζεται τα παιδιά μας να σπουδάσουν με κόστος στην Κύπρο και στη Βουλγαρία για να πάρουν ένα πτυχίο. Θα έπρεπε η χώρα μας να έχει τα πανεπιστήμια που να εξασφαλίζουν και την πρόσβαση σε αυτά αλλά και την αξιοκρατία στις σπουδές, με αυστηρές εξετάσεις, με υψηλό επίπεδο σπουδών, με πολλούς διδάσκοντες».

Σχολιάζοντας τη στοχοποίηση του νέου δημάρχου Αθηναίων για την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση στο Σύνταγμα, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε: «Θέλω να ευχηθώ ειλικρινά καλή επιτυχία στον Χάρη Δούκα, γιατί αυτό το μήνυμα που κατέθεσε, ένα μήνυμα αλληλεγγύης, συνεργασίας, ενότητας της κοινωνίας αλλά και πράσινης μετάβασης, σε μια Αθήνα που θα δημιουργεί για όλους ευκαιρίες, ήταν πάρα πολύ αισιόδοξο, υπερβαίνει τα κόμματα, αγγίζει όλο τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο. Προφανώς, αυτό πληγώνει το σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη. Από τη μεριά μας δεν θα προσθέσουμε ένταση σε μία θητεία που ξεκινάει τώρα. Δηλαδή, όσο και να στοχοποιούν κάποιοι τα δημοκρατικά ιδεώδη, εμείς οι άνθρωποι της δημοκρατίας και της προόδου πρέπει να κοιτάμε τη δουλειά μας, να μειώνουμε τις ανισότητες, να μειώνουμε τις εντάσεις και να κοιτάμε την πρόοδο και την ειρήνη», κατέληξε.

