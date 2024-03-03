Ιδρυτική Συνδιάσκεψη Νέας Αριστεράς: Να βγούμε με το κεφάλι ψηλά από τη μάχη των ευρωεκλογών

Με την έγκριση της Πολιτικής Απόφασης και την ομιλία του προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, Αλέξη Χαρίτση, ολοκληρώνονται το μεσημέρι οι τριήμερες εργασίες της Ιδρυτικής Συνδιάσκεψης της Νέας Αριστεράς.

Εν τω μεταξύ, από το πρωί συνεχίζονται οι ομιλίες των αντιπροσώπων, με αναζητήσεις για την επόμενη ημέρα, στοιχεία αυτοκριτικής αλλά και κριτικής στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Εάν σε κάτι συμφωνούν όλοι, είναι ότι ο κόσμος της Αριστεράς δεν εκφράζεται σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς επίσης ότι θα πρέπει να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος και να βγει η Νέα Αριστερά με το κεφάλι ψηλά από τις ευρωεκλογές.



Νίκος Βούτσης: «Αναγκαία η αυτοκριτική και η αυτοπεποίθηση»

Τρεις τίτλους θεμάτων προς συζήτηση έβαλε ο Νίκος Βούτσης μιλώντας στην Ιδρυτική Συνδιάσκεψη της Νέας Αριστεράς, αφού δήλωσε «ευτυχής, αισιόδοξος και προβληματισμένος που βρισκόμαστε εδώ, γιατί κάποιοι από εμάς δεν σιωπήσαμε ποτέ, άσχετα αν χάσαμε ή ηττηθήκαμε». Είπε ο κ. Βούτσης: «Το πρώτο είναι το θέμα της αυτοκριτικής: Θα πρέπει να είμαστε ανοικτοί σε μία τέτοια συζήτηση και να μην το αποφύγουμε, γιατί είχαμε διαφορές στο παρελθόν, είτε γιατί φταίνε οι άλλοι, που ήταν οι κακοί. Δεύτερον, δεν συζητήσαμε ποτέ, γιατί δεν καταλάβαμε τι γίνεται στην ελληνική κοινωνία μετά την πανδημία. Τρίτον, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν στην κοινωνική γείωση. Έχουμε ευθύνη σε έναν βαθμό, για την απόσπαση και απόσταση από τους κοινωνικούς αγώνες».

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση, γιατί και πώς δεν έπεισε η κεντρική μας πολιτική πρόταση προεκλογικά, της προοδευτικής σύγκλισης σε συνθήκες απλής αναλογικής. Υπάρχει ένα θέμα για το πόσο θα είμαστε νέος φορέας και όχι θραύσματα του παλαιού. Η μία άποψη περί αυτού είναι να πάμε σε παρθενογένεση. Το άλλο είναι να φαινόμαστε ως 'ο καλός ΣΥΡΙΖΑ'. Δεν είναι, ούτε το ένα, ούτε το άλλο - θα πρέπει να διαμορφώσουμε τον δικό μας χαρακτήρα. Πρέπει να είμαστε ανοικτό κόμμα, με την έννοια ότι δεν έχεις δυσανεξία, έχεις ανεκτικότητα, είμαστε ανοιχτοί. Είμαστε παιδιά της ενωτικής ανασύνθεσης τα τελευταία 40 χρόνια». Σημείωσε ότι είναι απαραίτητο να αποκτήσει το κόμμα αυτοπεποίθηση και να εκφραστεί αυτή και στο πολιτικό πεδίο, με συζητήσεις, συνεργασίες και συγκλίσεις.



Δημήτρης Παπαδημούλης: «Να ριζώσουμε και να αποκτήσουμε προοπτική»

Ανάσα ανασύνταξης, ελπίδας και προοπτικής, χαρακτήρισε το τριήμερο της Ιδρυτικής Συνδιάσκεψης της Νέας Αριστεράς, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης και πρόσθεσε: «Όχι μόνο για εμάς, αλλά για πολλές χιλιάδες ανθρώπους που είναι εκεί έξω και περιμένουν από εμάς την ανάλογη συνέχεια. Όσοι αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήταν εύκολο, νιώθουμε απολύτως δικαιωμένοι, καθώς όσα συμβαίνουν και θα συνεχίσουν στον ΣΥΡΙΖΑ, τον απομακρύνουν, όχι μόνο από κάθε έννοια Αριστεράς, αλλά και σοβαρότητας και αξιοπιστίας. Το ζητούμενο για τη Νέα Αριστερά είναι να δικαιώσει ως κόμμα που συγκροτείται, τις ελπίδες όσων δημιουργούν μία ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση και προκαλούν ρήγματα στην νεοφιλελεύθερη και βαθιά διεφθαρμένη διακυβέρνηση Μητσοτάκη».

Έκανε κριτική στο παρελθόν λέγοντας: «Ο Κασσελάκης είναι σύμπτωμα, δεν είναι η αιτία. Για να χτίσουμε σοβαρότητα, αξιοπιστία, στίγμα, πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη τόλμη και αυτοκριτική στα λάθη που ανεχθήκαμε, φοβούμενοι την αντι-ΣΥΡΙΖΑ κριτική. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, με μία πολιτική αντίθετη από αυτά που είχε υποσχεθεί, πήγε από το 35% στο 32%. Στην συνέχεια όμως, ως αντιπολίτευση, έταξε στους πάντες τα πάντα και στο όνομα μιας ασαφούς και ασπόνδυλης διεύρυνσης απαξίωσε το κόμμα την ιστορία, τους ανθρώπους του και καταλήξε στον Αντώναρο».

Κλείνοντας, είπε ότι η Νέα Αριστερά στο προσεχές διάστημα, με τους συμμάχους της, με το πρόγραμμα και τις ιδέες της, πρέπει να πετύχει ένα αποτέλεσμα που θα δώσει ισχυρή ανοδική πορεία με προοπτική. Πρέπει να ριζώσουμε και να αποκτήσουμε προοπτική.



Ευκλείδης Τσακαλώτος: Να είμαστε ανοικτοί στα κινήματα και στους νέους ανθρώπους

Την αυτοκριτική με τις προτάσεις του για το αύριο συνέδεσε στην τοποθέτησή του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Μιλώντας σε προσωπικούς τόνους, επισήμανε δύο στοιχεία αυτοκριτικής που πρέπει να αποφευχθούν στο νέο εγχείρημα. Είπε ο κ. Τσακαλώτος: «Το ένα στοιχείο αυτοκριτικής, είναι ότι μετά το 2019 και ενώ έβλεπα τις φοβερές επιθέσεις σε συντρόφους όπως τον Βούτση, τον Σκουρλέτη, τον Φίλη, κλπ., δεν έκανα αρκετά για να προστατεύσω τους συντρόφους. Γιατί; Μήπως γιατί είχα αποδεχθεί τον αρχηγισμό και τον κυβερνητισμό; Όχι. Δεν ήταν αυτό. Και έγραψα, και μιλήσαμε, αλλά δεν κάναμε αρκετά και όχι μόνο δεν υπονόμευσα, αλλά λογοκρίθηκα. Μας έλεγαν ότι δεν θα μας βγει σε καλό, να μην βάζουμε θέματα λειτουργίας του κόμματος. Πρέπει να πάμε συναινετικά στην συγκρότηση του οργάνου και στα κείμενα που θα εγκρίνουμε, αλλά αφού τα συζητήσουμε. Το δεύτερο στοιχείο της αυτοκριτικής: θεωρητικά έχω γράψει πάρα πολλά για τα κινήματα. Ρωτάω: την προηγούμενη περίοδο, κάναμε αρκετά για τα κινήματα; Κάναμε την κριτική ότι διεύρυνση δεν γίνεται παίρνοντας πρόσωπα από άλλους χώρους, αλλά διεύρυνση είναι να κάνεις δουλειά μυρμηγκιού στα κινήματα. Κάναμε όμως αρκετά; Στο εξής θα πρέπει να χτίσουμε ένα κόμμα, που θα αντιμετωπίζουμε με εσωτερική αλληλεγγύη τα κινήματα και αφού τα ενσωματώσουμε στον κορμό μας».

Ακολούθως είπε ότι είναι κρίσιμο το τι θα κάνει το κόμμα στις ευρωεκλογές - και πρόσθεσε: «Στις ευρωεκλογές θα κατέβουμε ως μία ευρωπαϊκή δύναμη. Όχι όμως σαν μια ευρωπαϊκή δύναμη που ξεχνά την σημερινή Ευρώπη, που δεν κάνει τίποτε για τη Γάζα, για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες, που επιστρέφει το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Το πρόγραμμά μας πρέπει να έχει ορισμένες αιχμές. Πρέπει να φτιάξουμε ψηφοδέλτιο που να δείχνει ότι είμαστε ανοικτοί στα κινήματα και σε νέους ανθρώπους, ότι δεν είμαστε μόνο η συνέχεια, αλλά το νέο. Τέλος, πρέπει να μιλήσουμε με τον κόσμο και για τον κόσμο και να τους δώσουμε χώρο στους νέους ανθρώπους και να τους ακούσουμε. Βασικός ρόλος ενός αριστερού κόμματος είναι να φτιάχνει στελέχη. Να φτιάξουμε λοιπόν στελέχη για τον κόσμο και για τα κινήματα».



Νάσος Ηλιόπουλος: «Να βγούμε με το κεφάλι ψηλά»

«Αυτό που πετύχαμε στο τριήμερο είναι ένα μικρός άθλος», ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Νάσος Ηλιόπουλος και πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε σε κρίση, το τριήμερο είναι ένα κάλεσμα και μία επισήμανση ότι στον κόσμο της Αριστεράς δεν αξίζει η απαξίωση που ζει το τελευταίο διάστημα. Να προχωρήσουμε σε μία διαδικασία που θα βγούμε με το κεφάλι ψηλά από τις ευρωεκλογές. Να δείξουμε ότι η Νέα Αριστερά δεν είναι μία εφήμερη κίνηση, αλλά μία δύναμη που ήλθε για να ριζώσει, ώστε να έχουμε τον χρόνο να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα».

Σημείωσε ότι «σήμερα δεν υπάρχει προοδευτική πλειοψηφία. Να ξέρουμε ότι στην πολιτική, το ένα είναι να εκφράζεις και το άλλο είναι να συγκροτείς. Δουλειά μας είναι να ξανασυγκροτήσουμε τον λαό της Αριστεράς. Δεν πρέπει να φοβόμαστε ότι μπορεί να είναι μαχητική μειοψηφία. Βρισκόμαστε σε περίοδο ήττας. Προφανώς υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, αλλά ίσως χρειαστεί να περάσουμε μία έρημο. Στην Ελλάδα δεν θα υπάρξουν Νέοι Εργατικοί - όπως στην Αγγλία της Θάτσερ - στην Ελλάδα θα υπάρξει αριστερά. Μιλάμε για την επανασύσταση της Αριστεράς.

Χρειαζόμαστε ρήξη με την πολιτική της εκφώνησης. Πολιτική δεν κρίνεται από το να τα λες καλά, η πολιτική είναι η διαμόρφωση των συσχετισμών δύναμης. Αν δεν συγκροτήσουμε μπλοκ και συσχετισμούς δύναμης, δεν υπηρετούμε τη πολιτική. Οι οργανώσεις δεν είναι φόρουμ τηλεοπτικού σχολιασμού, πρέπει να είναι μάχιμες μονάδες. Τέλος να βρεθεί ο κόσμος της εργασίας στο προσκήνιο. Το να είσαι συνδικαλιστής δεν είναι εύκολο, στο προηγούμενο διάστημα ήταν τιμωρία. Να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που δίνουν μάχες. Η πολιτική μας δεν μπορεί να χωρά την αυτοδικαίωση. Η αυτοκριτική μας πρέπει να φανεί στη πράξη. Αν κρατάω ένα στοιχείο από το παρελθόν, είναι ότι όταν παίχτηκαν μεγάλα στοιχήματα, δεν κρυφτήκαμε, μπήκαμε στη μάχη. Θέλω μία αριστερά που θα μπαίνει στη μάχη και θα υπηρετεί τον κόσμο, γιατί αλλιώς δεν έχει λόγο ύπαρξης».



Σία Αναγνωστοπούλου: Ιστορική η Συνδιάσκεψη της Νέας Αριστεράς

Ιστορική χαρακτήρισε την Ιδρυτική Συνδιάσκεψη της Νέας Αριστεράς η βουλευτής Σία Αναγνωστοπούλου και πρόσθεσε: «Τι είναι η Νέα Αριστερά; Τέκνο των καιρών και της ανάγκης, της οργής της υπερηφάνειας και της αξιοπρέπειας, όπως εκδηλώθηκαν με την αποχώρησή μας από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Κάνοντας κριτική στο παρελθόν, ανέφερε: «Στην Αριστερά που έχουμε θητεύσει, μάθαμε ότι δεν είσαι αριστερός όταν ελαστικοποιείς την συνείδησή σου στα άκρα, όταν φοβάσαι και αυτολογοκρίνεσαι, όταν πιστεύεις σε αρχηγούς και μεσσίες, όταν ανέχεσαι να καταστρατηγούνται οι κανόνες και εκπέμπεις θολό μήνυμα. Οι μαγκιές 'άκου να σου πω 'Αδωνη και άκου να σου πω Μητσοτάκη' και 'εγώ θα νικήσω τον Μητσοτάκη' κάνει τη πολιτική απολιτική και τερέν».

Η κ. Αναγνωστοπούλου αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια, λέγοντας ότι «τώρα είναι η μάχη των μαχών». Κλείνοντας, είπε ότι πρέπει να είναι σαφές ότι «δεν υποχωρούμε ποτέ από αυτό που μάθαμε να είναι η Αριστερά».

